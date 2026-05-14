Esta semana en tu quiosco: museos como campo de batalla, en El Cultural

“Detrás de cada utopía hay siempre un gran diseño taxonómico”, escribió George Perec. Y es que todos los relatos necesitan imágenes y objetos que los legitimen. Para celebrar el Día de los Museos del lunes 18 de mayo ponemos el foco sobre nuestras colecciones en disputa. Colombia reclamó formalmente el retorno del Tesoro de Quimbaya, hoy en el Museo de América; la justicia ha dado 56 semanas al MNAC para devolver a Aragón los murales de Sijena; el caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes sigue siendo un emblema de defensa del patrimonio subacuático; y el Museo del Prado ha abierto un proceso de transparencia sobre obras incautadas durante la Guerra Civil. El arte, si no escuece y no cuestiona, no es arte.

Y además:

LETRAS. La historiadora Pauline de Pange, tataranieta de la célebre Madame de Staël, retrató en el primer tomo de sus memorias, Así viví (1962), el lento ocaso de la aristocracia europea durante el cambio de siglo. Una narración íntima, casi familiar, sobre una clase social hermética y ensimismada.

ARTE. Entramos en el taller de William Kentridge, uno de los dibujantes más excepcionales de nuestros días, a través de un libro recorre el proceso creativo del artista sudafricano, Princesa de Asturias de las Artes 2017, y las posibilidades de sus animaciones.

MÚSICA. El director italiano Daniele Gatti desembarca en el Auditorio Nacional al frente de la orquesta germana Staatskapelle Dresden, una garantía de refinamiento y rigor sonoro. Gatti presenta dos programas en los que brilla la presencia de las óperas wagnerianas Parsifal y Tristán e Isolda. También hará escala en el Saint-Saëns más eléctrico, junto al chelista Gautier Capuçon, y en La mer de Debussy.

TEATRO. Andrea Jiménez, artífice de la aclamada Casting Lear, nos sorprende ahora con su relectura de uno de los mitos clásicos más representados de todos los tiempos. En Contra Antígona, la directora vuelve a trabajar junto a la dramaturga Victoria Szpunberg. Ambas dan al coro —formado por quince espectadores voluntarios en cada función— máximo protagonismo. La tensión entre compromiso y desobediencia detonará en el Teatre Lliure.

CINE. Carlo Padial, director de Algo muy gordo y de la serie Doctor Portuondo regresa con Pizza Movies, una comedia delirante sobre una pareja hastiada con la vida que decide dejarlo todo para montar una pizzería temática.

CIENCIA. Sánchez Ron rinde homenaje a Craig Venter, biólogo molecular clave en la historia de la genética, con motivo de su fallecimiento.