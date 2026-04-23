Esta semana en tu quiosco: Zurbarán en Londres, la luz sagrada del barroco español, en El Cultural

'Santa Casilda', 1635, de Francisco de Zurbarán en la portada de El Cultural del 24 de abril de 2026. Foto: Museo Thyssen-Bornemisza.

Es la primera gran exposición monográfica en el Reino Unido dedicada a Francisco de Zurbarán. La National Gallery de Londres reúne, desde el 2 de mayo, unos cincuenta lienzos que recorren la carrera del pintor, tanto en su evolución cronológica como iconográfica. Obras maestras de todas las épocas de su producción y de todos los géneros en los que trabajó, procedentes de colecciones públicas y privadas de todo el mundo. Y, cómo no, con importantes préstamos españoles.

Con motivo de la muestra, los comisarios de la exposición de la National Gallery de Londres, Daniel Sobrino Ralston y Francesca Whitlum-Cooper, eligen para El Cultural las piezas más representativas y nos explican, en pocas palabras, sus misterios ocultos. Del cordero místico a santa Catalina, en ocho estaciones.

Y además:

LETRAS. La culpa de todo la tuvo el azar. Urmila Seshagiri, profesora de la Universidad de Tennessee, buscaba una biografía escrita por Violet Dickinson sobre la infancia de su amiga Virginia Woolf cuando descubrió un libro con tres cuentos inéditos de juventud escritos en 1907 por la autora de Orlando. Ahora Páginas de Espuma los publica bajo el título de Violet, mientras que Lumen los editará el 5 de mayo como Los cuentos de Violet, con textos de Seshagari.

ARTE. Antonio Ballester Moreno desafía las convenciones museográficas en El cielo y la tierra, su proyecto para las colecciones del CA2M. Combinando producciones amateurs hechas con materiales humildes y obras de artistas consagrados, el artista busca repensar la autoría del arte desde una mirada compartida sobre paisaje e infancia.

ÓPERA. El Palau de les Arts acoge Salomé, la versión de Damiano Michieletto de la primera gran ópera de Richard Strauss, en la que Juan Bautista cae en la espiral de amor enfermizo de la protagonista.

TEATRO. Autor y protagonista de Una noche sin luna, fenómeno escénico que vuelve al Teatro Español, Juan Diego Botto lo tiene muy claro: “Ha sido la experiencia profesional más gratificante de mi vida”. Lo afirma en una larga conversación con El Cultural en la que aborda, además, el exilio, la inmigración, los 50 años del golpe de Estado en Argentina, el papel del teatro frente al poder y su último trabajo cinematográfico, Altas capacidades.

CINE. La debutante directora alemana Mascha Schilinski estrena El sonido de la caída, una película premiada en Cannes que aborda la existencia de cuatro mujeres en distintos momentos del siglo XX en la Alemania rural. Un relato sobre cómo los espacios de los vivos están impregnados por la presencia de los muertos.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron traza un elogio y defensa de la traducción, celebrando el idioma como rasgo humano esencial y reivindicando a los traductores que superan la fragmentación lingüística llevando al español obras clave de literatura y ciencia como las de Darwin, Freud y Gould.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 24 de abril en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.