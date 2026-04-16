Esta semana en tu quiosco: Gonzalo Celorio, Premio Cervantes, en El Cultural

Escritor, editor, profesor... Gonzalo Celorio es una de las grandes personalidades de la cultura mexicana de las últimas décadas. Antes de venir a España para ser ungido con el Premio Cervantes, con las maletas a medio hacer, se toma un rato para atender a El Cultural.

Recorremos junto a él su vida a partir de sus recientes memorias, Ese montón de espejos rotos (Tusquets, 2025). Asistimos aquí a la reconstrucción fragmentaria y caótica de sus recuerdos: su paso como profesor en la Facultad de Letras de la UNAM; sus noches en los antros populares del centro de la Ciudad de México; su ingrata experiencia al frente de la poderosa editorial de Estado Fondo de Cultura Económica, o sus constantes vaivenes emocionales.

Y además:

LETRAS. La reina Esther, de John Irving, es nuestro Libro de la semana. En su decimosexta novela, el autor estadounidense retoma al doctor Wilbur Larch —de la célebre Las normas de la casa de la sidra— para trasladarnos de nuevo al ecosistema del orfanato de Saint Cloud y a la historia de una de sus huérfanas: Esther Nacht.

ARTE. Recorremos las salas del Museo de Luxemburgo para asistir a uno de los grandes acontecimientos de la temporada: la primera monográfica en Francia de Leonora Carrington (1917-2011), una de las figuras femeninas más relevantes del siglo XX. Para la ocasión se reúnen 126 obras suyas, que estarán acompañadas por trabajos de otros artistas con los que mantuvo contacto.

MÚSICA. Conversamos con el cotizado director británico Jonathan Nott, que sustituirá a Josep Pons a partir de septiembre al frente del Gran Teatro del Liceu. Este mes llega a Madrid liderando a la OBC, con la que interpretará la monumental Turangalila de Messiaen. Será la primera vez desde los años 90 que esta sinfonía, que requiere más de cien músicos, se interpreta en la capital de nuestro país.

CINE. Michael, el biopic sobre el Rey del Pop, amenaza con reventar la taquilla, como ya hiciera Bohemian Rhapsody, con la que comparte productor y fórmula. Pero ¿será la película un retrato complejo de una figura controvertida o un blanqueamiento de su marca?

CIENCIA. Pese a la admiración que despierta Artemis, el nuevo programa de misiones de la NASA que llevará al ser humano de nuevo a la Luna, surgen ciertas cuestiones conflictivas que, para José Manuel Sánchez Ron, no se deben pasar por alto.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 17 de abril en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.