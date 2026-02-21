Muere a los 75 años Willie Colón, leyenda de la salsa que conformó un dúo mítico con Rubén Blades

El cantautor y trombonista Willie Colón en la alfombra de La Musa Awards 2019. Europa Press

El emblemático trombonista y compositor estadounidense Willie Colón ha fallecido este sábado a los 75 años de edad por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

Así lo informaba a través de un comunicado, vía Facebook, la familia del artista, donde explicaban que "falleció en paz rodeado de su amada familia".

"Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", han declarado los allegados del artista, también conocido como 'El gran varón', nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio neoyorquino del Bronx.

El también poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum El Malo junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Colón grabó junto a Lavoe éxitos como Calle Luna, Calle Sol; Che Che Colé y El día de mi suerte, convirtiéndose en una figura clave de la salsa de los años 70.

Tras conocerse la noticia, la reacción de los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y de los amantes de la salsa no se hizo esperar, con mensajes de apoyo y condolencias a la familia.

"Hoy los trombones del Bronx inspiran mi agradecimiento a Dios y a la vida por haberme permitido escuchar la genialidad de un artista que comunicaba a través de su creatividad y sensibilidad", ha expresado el cantante de merengue Elvis Crespo en una publicación en la red social X.

El maestro Willie



Hoy los trombones del Bronx inspiran mi agradecimiento a Dios y a la vida por haberme permitido escuchar la genialidad de un artista que comunicaba a través de su creatividad y sensibilidad. Su influencia está incrustada en mi cerebro y en mi corazón. Nací en… — Elvis Crespo (@ElvisCrespo) February 21, 2026

Colón se ha consolidado como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa con más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.