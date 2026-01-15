Esta semana en tu quiosco: 40 años del Museo Reina Sofía, en El Cultural

Brushstroke, de Roy Lichtenstein, en el Patio Nouvel del Museo Reina Sofía. Fotografía de Joaquín Cortés y Román Lores.

En 2026 se cumplen 40 años de la apertura del Centro de Arte Reina Sofía en el edificio Sabatini, un antiguo hospital que acabaría acogiendo al museo que hoy conocemos. De ahí nació una institución pública de referencia internacional, con una importantísima colección, que abarca desde las vanguardias hasta hoy, de más de 25.000 piezas.

Una gran cápsula de memoria de lo que hemos sido. El Guernica (1937) funciona como uno de sus mayores atractivos, pero el Reina es mucho más. Desgranamos su 'biografía' de la mano de José María Parreño, profesor, comisario y crítico, y Juan Manuel Bonet, director entre 2000 y 2004.

Además, nuestros críticos han repasado minuciosamente estas cuatro décadas para elegir las diez exposiciones más representativas. Faltarán muchas pero las que están son, sin duda, significativas de los hitos, tendencias y modos de hacer en este tiempo. Acompáñenos en este apasionante viaje por la historia de un museo. Nuestro museo.

Y además:

LETRAS. Casos reales, de Yasmina Reza, es nuestro Libro de la Semana. La escritora transforma la crónica judicial en material literario de primer orden. Y entrevistamos a Constantino Bértolo.

ARTE. Recorremos la exposición Alegorías de un porvenir en Banco de España. Concebida como una máquina del tiempo, podemos percibir los anhelos de un pasado no tan lejano que ahora se antoja remoto.

MÚSICA. Entrevista con el chelista francocanadiense Jean-Guihen Queyras, uno de los más reputados intérpretes de Bach.

TEATRO. Estreno de Play, una obra-performance para desmontar los discursos de odio. Charlamos con Matías Umpierrez, el artista transdisciplinar al mando del proyecto.

CINE. Entrevista con Juanma Bajo Ulloa, director de Alas de mariposa. El cineasta estrena El mal, película con la que regresa al tema del asesino en serie.

CIENCIA. El historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron se adentra en el curioso caso de Santiago Ramón y Cajal y Camillo Golgi, que compartieron el Nobel de Medicina con teorías opuestas.

