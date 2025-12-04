Esta semana en tu quiosco: la indomable Carmen, en El Cultural

Fotografía de Camilla Greenwell de 'Carmen' para la portada de El Cultural, 5 de diciembre.

El Teatro Real acoge una producción de Carmen, la emblemática ópera de Bizet firmada por Damiano Michieletto, que partió de una pregunta: ¿por qué muere Carmen? Un nuevo punto de vista en la dialéctica entre tradición y libertad.

Eun Sun Kim, que en 2010 fue la primera mujer en dirigir una ópera en el coliseo madrileño, vuelve para asumir las riendas musicales. Y en la piel de la cigarrera, Aigul Akhmetshina.

Y además:

LETRAS. El Cultural selecciona los mejores libros para regalar estas navidades. Novelas, relatos, ensayos, biografías, libros de ciencia, arte, música, teatro, cine, ilustrados, cómics e infantiles. Y los cuentos de George Saunders son nuestro Libro de la semana.

ARTE. El neoclasicismo deslumbrante de Mengs llega al Prado con una exposición comisariada por Andrés Úbeda y Javier Jordán de Urríes.

TEATRO. Emilio Gutiérrez Caba se bate en duelo con Joseph Conrad. El actor lleva a escena la historia de dos oficiales enfrentados en tiempos de Napoleón. Javier Sahuquillo firma la adaptación escénica.

MÚSICA. El Mesías de Haendel, cantatas de Bach, el 200.º aniversario de Johann Strauss hijo, villancicos... Los auditorios y teatros españoles también celebran las navidades con conciertos temáticos que tienen el Año Nuevo de Viena como principal referente. Desgranamos la oferta musical.

CINE. Entrevistamos al cineasta noruego Joachim Trier, que triunfó en 2021 con La peor persona del mundo. Con su nueva película, Valor sentimental, apunta a nominaciones importantes en los Oscar tras recibir el Gran Premio del Jurado en Cannes.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron se adentra en la relación de los Stradivarius con la ciencia. Y es que Stradivari pudo haber comprado los materiales para pulir sus violines en la farmacia de al lado de su taller.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 5 de diciembre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.