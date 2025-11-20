Esta semana en tu quiosco: Irene Escolar, la actriz total, en El Cultural

Irene Escolar es una de las mejores actrices de su generación. Prueba de ello es la ligereza con la que la intérprete madrileña, relevo de la ilustre saga actoral Gutiérrez Caba, es capaz de moverse en cualquier disciplina.



Antes de que acabe 2025 estrena obra de teatro, Personas, lugares y cosas, dirigida por Pablo Messiez en el Teatro Español, película, Ariel, con el cineasta Lois Patiño y acaba de debutar en la serie La Ruta.

Parece su gran año, pero todo indica que quedan por llegar muchos más.

Y además:

LETRAS. Mary Beard, una de las máximas especialistas en la Antigüedad Clásica, acaba de publicar El Partenón,un libro apasionante en el que recorre la historia del monumento. Conversamos con ella y analizamos, de la mano de los arquitectos Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo, su valor simbólico y formal.

ARTE. Los cuadros de Juan Uslé parecen emerger de entre las aguas abisales. Cuando era pequeño vivió un naufragio y ha logrado transformar esa experiencia en inspiración. Así llega Ese barco en la montaña, la retrospectiva que presenta en el Reina Sofía y que se sumerge en sus últimos veinte años de trabajo.

ÓPERA. La mezzosoprano Cecilia Bartoli vuelve a España con Orfeo y Eurídice de Gluck y una idea firme: la ópera tiene que tender puentes sin perder excelencia. La gran diva del Barroco, directora de un conjunto de interpretación histórica y exploradora de repertorios, habla con El Cultural antes de su breve gira por nuestro país.

TEATRO. La Nave 10 de Matadero estrena este viernes Filosofía mundana, la adaptación teatral del libro homónimo de Javier Gomá. Dirigida por Luis Luque, busca ahondar en las verdades universales del ser humano.

CINE. El cineasta noruego Dag Johan Haugerud estrena Sueños en Oslo, película con la que conquistó el último Oso de Oro de la Berlinale y que cierra su trilogía sobre la intimidad y la identidad sexual titulada Sex, Love, Dreams. La historia sigue a una adolescente que siente una pasión arrolladora por su profesora de francés.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron reflexiona sobre el impacto histórico de científicos como James Watson, Baltimore, Franklin y otros en la génesis de la era genética, su relevancia en la biomedicina, las controversias personales y éticas de Watson, y la importancia institucional de sus trabajos y debates.

