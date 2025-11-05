Los mejores destinos para una escapada asturiana: cien caminos hacia la naturaleza y la memoria

As Veigas, a unos 8 kilómetros de la villa de Taramundi. Foto: Juan de Tury

De Ribadedeva a Los Oscos, de Vegadeo a Cabrales, Asturias ofrece una gran cantidad de posibilidades de ocio: más de un centenar de opciones para conocer un territorio mágico y natural.

Piloña, con sus pueblos repletos de hórreos, sus rutas de senderismo, sus xanas y trasgus; Los Oscos, que son tres en uno, Santa Eulalia, San Martín y Villanueva; Taramundi, un gran parque temático al aire libre; Ribadesella, prehistórica, marinera e indiana; Cabrales, o la alta montaña con sabor que alberga el gran icono del alpinismo español.

Cangas del Narcea, con una de las manchas boscosas más extensas, cuidadas y representativas del bosque atlántico en Europa; Cudillero, un lugar fascinante del occidente de Asturias; el concejo de Valdés, con capital en Luarca/Ḷḷuarca y sus prodigiosas vistas al mar Cantábrico.

El Parque Histórico del Navia que se adentra en el corazón del occidente asturiano siguiendo su curso fluvial; la Comarca de la Sidra, con su museo y la Ruta de los Molinos; y el Parque Natural de Redes, una de las más singulares reservas naturales y etnográficas de Asturias.

Concejos -este es el nombre tradicional de los municipios en Asturias-, lugares y comarcas de Asturias con decenas de posibilidades para el ocio, el relax, el descanso y la desconexión. Destinos para los que proponemos aquí 10 planes diferentes en cada uno. Más de un centenar de opciones para adentrarse en territorio astur y disfrutar de sus parajes.

A estas excursiones se unen otras tantas rutas que se pueden hacer por las tres ciudades asturianas: Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón y Avilés.

Y para todos estos destinos se pueden aprovechar, hasta el 31 de diciembre, los Bonos de Turismo Rural y conseguir hasta dos bonos que suponen un descuento de hasta 150€ en estancias en establecimientos de turismo rural. Hasta dos bonos por persona, combinándolos como se desee, siempre que cada estancia sea de, al menos, dos noches.

Las posibilidades de este cuaderno de bitácora asturiano son muchas.

Piloña, tierra de asturcones

Espinaréu (Piloña). Foto: Mampiris

Piloña es uno de esos sitios donde siempre hay un rincón nuevo que descubrir. Aldeas que parecen de otro tiempo, históricos ríos, cascadas que enamoran, preciosas rutas, o valles y montañas bellísimas.

Además, es territorio de asturcones y de las mejores aguas minerales que se pueden encontrar. Sin olvidar que aquí se ha localizado uno de los más importantes yacimientos del Neanderthal europeo, determinante en el secuenciado de su ADN. Se trata de la Cueva del Sidrón.

En Piloña, las rutas funden lo etnográfico con lo natural, recorriendo pueblos singulares o acercándose hasta el Santuario de la Virgen de la Cueva, y, siempre, dando cuenta de manjares excelentes en cualquier lugar de este municipio. Cita obligada es subir al Sueve, a la majada de Espineres, a contemplar los asturcones en libertad.

Desde la capital del concejo, L'Infiestu, a la aldea de Areñes, pasando por la Casa del Tiempo o el monte Cayón, aquí están las 10 mejores cosas que ver y hacer en Piloña.

Los Oscos, entre ríos y cascadas

Pumares (Santa Eulalia de Oscos). Foto: Turismo Asturias

Un lugar de ensueño ideal para ser el refugio de seres mitológicos. Un lugar con apacibles aldeas, y suaves montañas. Con bosques y pequeños ríos y cascadas. Un lugar donde el verde de la naturaleza asturiana se funde con el negro de la pizarra de sus desnudas arquitecturas, y donde el fuego y el hierro tienen su verdadero hogar. Ese lugar se llama Los Oscos, y ha sido Pueblo Ejemplar de Asturias en 2016.

Los Oscos son tres en uno: Santa Eulalia, San Martín y Villanueva, y los tres municipios llevan el apellido De Oscos. Tres lugares donde destaca, además de la serena belleza del paisaje, la hospitalidad de sus habitantes.

Los Oscos cuentan con una notable red de rutas de senderismo, entre ellas la de A Seimeira, una de las más emblemáticas y cuya cascada tiene más de 30 metros de caída. Y como tierra de ferreiros desde tiempos ancestrales, ofrece la posibilidad de ver in situ una fragua en Mazonovo, y hacer una inmersión total en este oficio a través de talleres y visitas guiadas.

Otra de las tradiciones que aún se mantienen vivas en Los Oscos es la del telar y la artesanía de las navajas.

Además, este espacio es uno de los distinguidos por la UNESCO como una de las 7 Reservas de la Biosfera con que cuenta Asturias, y la única que tiene costa. De modo que se puede estar en la montaña y, a tan solo media hora de coche, disfrutar de fantásticas playas.

El Museo de Sargadelos, la Casa del Marco, el Ecomuseo del Pan, la playa fluvial de Ferreira... Descubre las 10 mejores cosas que ver y hacer en Los Oscos.

Taramundi, parque al aire libre

Taramundi. Foto: Ayuntamiento de Taramundi

Taramundi se dibuja entre montañas y valles, y entre soles y nieblas, entre aldeas que se descuelgan por laderas, y también destaca por la abundancia de agua, que aparece en ríos y arroyos, haciendo de los bosques unos lugares frondosos y verdes.

Taramundi es un universo mágico, donde destaca el resplandor de la pizarra y la piedra en las aldeas, y el brillo de los filos de los miles de navajas que a lo largo de siglos han salido de los talleres de sus artesanos.

A todo ello hay que unir el sosiego del telar, la calidez del fuego y los ferreiros, la poética del hierro, y los deliciosos sabores que surgen de la lumbre…

Taramundi es, en definitiva, un gran parque temático al aire libre donde el agua y el hierro son los protagonistas, y donde los museos están vivos y heredan la historia, los hábitos y la cultura de siglos.

De La Rectoral (la antigua casa del cura convertida en el primer hotel rural de España) al castro de la Edad del Bronce, del Museo Etnográfico de Esquíos al Museo de los Molinos, he aquí las 10 mejores cosas que ver y hacer en Taramundi.

Ribadesella, joya oriental

Ribadesella/Ribeseya. Foto: Julio Herrera

Ribadesella, tanto el concejo como la villa, son una auténtica joya en la costa oriental de Asturias.

La villa es marinera donde las haya, con un entrañable casco histórico, en el que se puede contemplar la arquitectura indiana, que alcanza su máxima notoriedad en el paseo de la playa de Santa Marina.

Puerta y playa de los Picos de Europa, esta villa es prehistórica por derecho propio, y acoge uno de los máximos exponentes del arte rupestre europeo: la Cueva de Tito Bustillo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Además de sus playas -Santa Marina y La Atalaya-, la villa obsequia al visitante con el paseo del muelle, el de la Grúa, la ermita de Guía o el paseo de los vencedores del Sella. Y con un animado ambiente turístico-deportivo, muy vinculado desde antaño al deporte de la piragua.

En pocos kilómetros, la villa conduce al peregrino a lugares tan increíbles como el pueblo de Tereñes, con su faro y sus acantilados jurásicos, al inmenso arenal de Vega, a aldeas como Ardines, Cueves, Sardalla, Sebreñu, El Carmen/El Carme, a acantilados y playas como la de Guadamía, y todo por bellas carreteras, o sendas costeras y caminos.

Y por supuesto, Ribadesella en su conjunto es jacobea. El Camino de Santiago de la Costa pasa por el puro centro de la villa, y también por algunas de sus aldeas y playas más conocidas.

Del casco histórico a la playa, y varias aldeas de cuento, estas son las 10 mejores cosas que ver y hacer en Ribadesella y alrededores.

Cabrales, la leyenda del queso más caro del mundo

Pozo de la Oración (Cabrales). Foto: Mampiris

Cabrales puede presumir de atesorar en su seno algunas de las montañas más emblemáticas de toda la península ibérica, y es que por sus venas corre la savia del macizo central de los Picos de Europa o de los Urrielles, donde se ubica el gran icono de la escalada en España: Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes.

Cabrales es tierra de pastoreo y de queso, concretamente de uno de los mejores quesos azules del mundo, el Cabrales, que cuenta con DOP y que, año tras año, en el Certamen del Queso Cabrales bate récords, habiendo alcanzado el queso ganador del concurso un precio de 37.000 € en 2025.

Tierra de lucha, de esfuerzo, de supervivencia. Tanto es así que este concejo asturiano tiene fama universal y ha escrito su nombre en las páginas más gloriosas y a veces complicadas de las grandes gestas alpinistas, de las grandes conquistas, tanto en lo deportivo, como en lo científico y técnico.

Sus pueblos y sus montañas son una gran escuela y campo de entrenamiento al aire libre. Y es que han acogido y acogen a deportistas y científicos del mundo entero que buscan en los Picos de Europa su particular meta para la superación, y para un gran descubrimiento. Así que no es de extrañar que esta zona sea una de las mecas del turismo de naturaleza en España.

Asiegu, Pueblo Ejemplar de Asturias 2019, que se encuentra en la comarca, o Carreña, la capital rupestre del concejo, son algunas de las 10 mejores cosas que ver y hacer en Cabrales.

Cangas del Narcea, un continente en miniatura

Cangas del Narcea. Foto: Juanjo Arrojo

Cangas del Narcea es un verdadero sueño vegetal donde te encuentras una de las manchas boscosas más extensas, cuidadas y representativas del bosque atlántico en Europa: Munieḷḷos.

En realidad, por su extensión, paisajes y características completamente singulares, Cangas del Narcea, más que un concejo, parece un continente en miniatura, porque no solo es una exquisita mancha forestal -con el bosque de Munieḷḷos como emblema-, por donde viaja el oso pardo cantábrico a sus anchas, sino que es una auténtica reserva de arquitectura medieval, renacentista, barroca o contemporánea.

Cangas del Narcea, además, es ese lugar especial donde se puede coger gusto a la pólvora y al buen vino, o donde uno puede sentirte un peregrino subiendo al Santuario del Acebo.

Ese lugar donde conocer pueblos de ensueño, de bucólica presencia, y tradiciones antiguas como la de los ferreiros o la de la cerámica negra de Ḷḷamas del Mouro.

Ese lugar donde encontrar monasterios de imponente historia y arquitectura como el de Corias, hoy convertido en Parador, o donde se puede pasear por una de las villas históricas y monumentales más notables de toda Asturias como es la capital de este gran concejo.

El Monasterio de Corias, el Escorial asturiano, el Santuario del Acebo, el Museo del Vino y varias rutas por la Reserva de la Biosfera conocida como Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, estas son las 10 mejores cosas que ver y hacer en Cangas del Narcea.

Cudillero, tradición y leyenda

Vista de Cudillero. Foto: Mampiris

El concejo de Cudillero es otro de esos lugares de mágico legado, con paisajes de ensueño y tradiciones increíbles, que hacen de él un destino fascinante y diferente en el occidente de Asturias.

Este concejo es un claro exponente de la esencia orográfica de Asturias, y en sus casi cien kilómetros cuadrados dibuja geografías en forma de brañas y montañas, que descienden ávidas hacia los valles y hacia una costa rocosa, de potentes acantilados.

Una costa a veces de bravo oleaje y a veces de calma chicha, refugio de sabrosos pescados y mariscos, y escuela, medio de vida, y como no, remanso de ocio, para los más apasionados y expertos marinos.

Envolvente y seductor, con ese punto de misterio y esa sensación de estar tocado por una deidad que convierte casi en invisible por tierra y por mar a este pueblo marinero.

Cudillero, villa y concejo, lo tienen todo: un lenguaje propio -el pixueto-, preciosas vistas panorámicas, palacios de aires versallescos, arquitectura indiana, faros en lugares bellísimos como el de la propia villa o el de Cabo Vidio, fiestas únicas como L’Amuravela, gastronomía de primera con tradiciones como el curadillo…

Y además, el Camino de Santiago de la Costa transcurriendo por su seno, con ermitas de devoción jacobea como Santa Ana de Montarés.

En definitiva, un territorio de leyenda y de cientos de historias de la mar y de la tierra.

El colorista anfiteatro de la villa pixueta y los peces azules que hay pintados en el suelo son solo el principio de las 10 mejores cosas que ver y hacer en Cudillero.

Luarca/Ḷḷuarca, la villa blanca

Luarca/Ḷḷuarca. Foto: Mampiris

El concejo de Valdés, con capital en Ḷḷuarca, es inmenso, no sólo físicamente, sino también culturalmente. Ofrece sorprendentes paisajes esculpidos entre valles, montañas y altas brañas, con prodigiosas vistas al mar Cantábrico.

Tierra de vaqueiros, marinos y hasta piratas medievales, su capital -Luarca/Ḷḷuarca- es hoy una apacible villa marinera y un importante puerto pesquero desde la Edad Media, que conserva vestigios de ese glorioso pasado: antiguos barrios, los restos de una fortaleza, la Mesa de Mareantes y Navegantes, puentes con leyenda, o palacios y casas blasonadas.

Por si esto fuera poco, vio nacer al Premio Nobel de Medicina, Severo Ochoa, y de él conserva muchos recuerdos.

Otra nota que resulta curiosa es que la villa de Luarca/Ḷḷuarca es tan blanca que no parece atlántica. Además, es la única de toda Asturias flanqueada por dos miradores y dos capillas: la de Nuestra Señora La Blanca, al este, y la de San Roque al oeste, y la que tiene el cementerio más bello de todo el Cantábrico.

Y, por supuesto, hay que conocer el entorno de la Villa Blanca, inagotable manantial de descubrimientos: uno de los botánicos más grandes y exóticos de toda Europa, que son los Jardines de la Fonte Baixa; el Parque de la Vida, un espacio a medio camino entre la Tierra y el cosmos; un Cabo -Busto- donde soplan los mejores vientos y se elaboran algunos de los mejores pasteles de España; una romería asturiana al pie de un acantilado, en Cadavéu, o las más bellas playas para disfrutar de insólitos parajes, de baños de ensueño y de olas increíbles.

Entre las 10 mejores cosas que ver y hacer en Luarca y alrededores se encuentra su maravilloso faro y la ermita de la Blanca, sus siete puentes y la casa donde nació Severo Ochoa, entre otras cosas.

Parque Histórico del Navia, historia natural

A Paicega (Pesoz). Foto: Juan de Tury

En el occidente de Asturias se encuentra el Parque Histórico del Navia, un lugar donde la historia, la naturaleza y el paisaje se entrelazan para ofrecer experiencias inolvidables. Un territorio vertebrado por el imponente río Navia que invita a recorrer sus múltiples paisajes y tradiciones.

Los municipios que componen el Parque Histórico del Navia son Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón.

Desde la costa bañada por el mar Cantábrico hasta las montañas que se esconden tierra adentro, el Parque Histórico del Navia es un auténtico viaje en el tiempo y en un espacio que sorprende a cada paso.

Muchos son los hitos imperdibles que ofrece el Parque Histórico del Navia, entre otros sus pueblos costeros, como Ortigueira, El Porto/Viávelez, Navia, Puerto de Vega y Tapia.

Asimismo, sus playas son otro gran atractivo. Frexulfe, Penarronda, Santa Gadea o Porcía son algunos ejemplos de lo que ofrece esta comarca, donde se pueden practicar todo tipo de deportes náuticos, siendo la playa de Tapia una de las mecas cantábricas del surf.

También es posible disfrutar el encanto de un descenso fluvial en el tramo final del río Navia, desde el embalse de Arbón hasta el puerto de la villa de Navia, o si se prefiere, realizar alguna otra actividad de turismo activo en Boal.

En lo que respecta a museos, cuenta con equipamientos emblemáticos como el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, el Museo Etnológico de Pesoz o el Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil.

Además, este destino cuenta con pueblos medievales como Argul, poblados obreros como A Paicega, rutas como la de las cascadas de Oneta, castros como el de Coaña, y Cuevas como las de Andina.

Y por si fuera poco, es lugar de paso del Camino de Santiago.

Estas son las 10 mejores cosas que ver y hacer en el Parque Histórico del Navia.

Comarca de la Sidra, mar y manzana

Llastres (Colunga). Foto: Jesús Alfaro

La vida saludable, apacible y de lo más natural tiene en la Comarca de la Sidra un ineludible referente. Y es que esta comarca lo tiene todo para una estancia feliz: una equilibrada combinación de mar y montaña, preciosos pueblos costeros y maravillosos pueblos en el interior.

Si hablamos de arte, posee uno de los mejores ejemplos de románico y prerrománico en Asturias, como es el caso de San Salvador de Valdedios. En realidad, en esta comarca se puede ir de museos, de ruta, o hacer el Camino de Santiago, que transcurre por ella.

E incluso se puede hacer un itinerario por sus Pueblos Ejemplares: la villa marinera de Llastres, además de Sariego, Torazu y Poreñu.

Y no hay que olvidar los puertos de Tazones y El Puntal, pura belleza y sabor marinero en los fogones.

Es obligatorio recorrer el casco histórico de Villaviciosa, y también su ría, que es una gran reserva natural.

De la Playa de La Griega, y sus huellas de dinosaurio, en Colunga, a la Ruta de los Molinos, en Bimenes, aquí están las 10 mejores cosas que ver y hacer en la Comarca de la Sidra.

Parque Natural de Redes, la magia del Nalón

Embalse de Rusecu/Rioseco (Sobrescobio). Foto: Mampiris

Caso y Sobrescobio, Sobrescobio y Caso, son las dos partes de un todo indivisible, donde el río Nalón es la arteria que da vida, y sin cuyas aguas brotando cristalinas en el puerto de Tarna, nada en estas tierras con pequeños pueblos y que han sido eterno paso hacia la Meseta y viceversa, sería lo mismo.

Ambos municipios son la combinación ideal para componer el maravilloso Parque Natural de Redes, que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO hace casi 25 años.

El Parque Natural de Redes es el puro sur de Asturias, y uno de los privilegios que ostenta es ser uno de los grandes miradores sobre toda la cordillera cantábrica. Toma su nombre de un hayedo de Caso, y constituye sin duda una de las grandes reservas naturales, hídricas, etnográficas y culturales de Asturias.

Y es que podríamos decir, sin caer en la exageración, que Redes depara en cada rincón una sorpresa: un hórreo maravilloso, un museo de la madera, una fuente, un arroyo, un embalse, una ruta… Sin olvidar pueblos de montaña realmente genuinos, como las propias vacas casinas, que son una raza autóctona.

En Redes, por poner solo un ejemplo, aún se puede encontrar algún madreñero haciendo su labor, herencia de una cultura ancestral…

Las 10 experiencias únicas en el Parque Natural de Redes incluyen hitos naturales como el Tabayón del Mongallu, el lago Ubales y la vega de Brañagallones, entre otras.

En la ciudad

Además, las ciudades de Asturias -Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón y Avilés- son tres destinos perfectos para disfrutar al máximo del ambiente, la hospitalidad y el dinamismo que las caracteriza. Ciudades de dimensiones muy humanas, muy abarcables, fáciles de recorrer y conocer, y con mucha 'miga' cultural.

Cascos históricos y monumentales llenos de grandes historias, animado ambiente en terrazas, sidrerías y restaurantes, paseos de gran belleza a pie de monte, ría o mar. Decenas de planes para hacer y todos muy a mano.