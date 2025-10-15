'Reflejo de un compromiso', homenaje ilustrado a quienes acompañan en la lucha contra el cáncer de mama

'Reflejo de un compromiso' y el nuevo diseño de la botella de Solán de Cabras con motivo del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama

Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer lanzan un volumen compuesto por ilustraciones de siete artistas que se han inspirado en aspectos fundamentales del compromiso con la causa.

Siete artistas, inspirados en diferentes aspectos del compromiso con la lucha contra el cáncer de mama que llevan a cabo personas, instituciones y entidades, dan forma a Reflejo de un compromiso. Un libro ilustrado que Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer han desarrollado junto a La Fábrica.

El proyecto se enmarca dentro del compromiso que mantiene la marca de agua mineral natural con la causa, desde hace 12 años, para visibilizar, concienciar y apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Amadrinado por la actriz Macarena García, destinará la totalidad de los beneficios obtenidos con su venta a recaudar fondos para la Asociación.

Dividido en siete capítulos ilustrados por artistas nacionales de referencia, Amaia Arrazola, Cinta Arribas, Carla Fuentes, Carmen García Huerta, Ana Jarén, Álex de Marcos y Pau Sanz i Vila homenajean a todas las personas que apoyan y acompañan en la lucha contra esta enfermedad: familiares, médicos, instituciones y entidades que se comprometen a través de aspectos como la escucha o la concienciación.

Una de las ilustraciones del libro 'Reflejo de un compromiso'

A través de sus creaciones, los ilustradores expresan de manera visual e inspiradora los aspectos fundamentales del compromiso con la causa: escuchar, acompañar, apoyar, concienciar, investigar, sanar y “ser yo misma”.

Páginas que reflejan la labor de médicos, psicólogos, familiares, amigos y voluntarios de la Asociación, junto con la importancia de la ciencia y la mirada de los propios pacientes.

Homenaje a lo invisible

El resultado es una obra artística y universal, un homenaje colectivo que hace visible lo invisible: la inmensa red de gestos, personas e instituciones que sostienen cada avance en la lucha contra el cáncer de mama.

Una oda a la vida que inspira, emociona y celebra la fuerza de la comunidad, poniendo el foco en la esperanza y el empoderamiento; un viaje visual que trasciende la enfermedad y permite al lector conectar con sus propias sensaciones y experiencias.

Interior de 'Reflejo de un compromiso'

Puedes hacerte desde ya con el libro Reflejo de un compromiso en la tienda online de Mahou San Miguel y en tiendas online como La Casa del Libro, Fnac y Amazon y, a partir del 17 de octubre, estará también disponible físicamente en tu librería más cercana (PVP 38€).

La botella rosa

Coincidiendo con el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, como cada octubre desde hace 12 años, Solán de Cabras vuelve también a poner su icónica botella al servicio de la causa para dar mayor visibilidad y apoyo.

Nuevo diseño de la botella de Solán de Cabras

La marca lanza una nueva edición especial de su botella rosa (16,90 €), decorada con el lazo representativo de la causa, y cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Esta edición limitada se puede adquirir en la tienda online de Mahou San Miguel. Además, como cada año, la marca vuelve a cambiar el color azul de su botella tiñendo de rosa sus envases rPET, disponibles en los puntos de venta habituales.