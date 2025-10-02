Esta semana en tu quiosco: 'Oliver Twist' y otros grandes musicales del otoño, en El Cultural

Dani Escrig como Oliver Twist en la portada de El Cultural del 3 de octubre de 2025. Foto: Nieves Díaz

Oliver Twist, publicado originalmente en 1838, ha inspirado adaptaciones de todo tipo, desde series de televisión a obras de teatro, pasando por la radio y el cine.

El próximo 12 de noviembre en el Teatro La Latina se estrenará por primera vez en España un musical basado en la novela. A los mandos de esta versión, Pedro Víllora, (libreto) y Juan Luis Iborra (dirección escénica), quienes, después de Los chicos del coro, vuelven a trabajar con un conjunto formado mayoritariamente por actores menores de edad. Hablamos con ambos sobre el proyecto.

Continuando con el clásico de Dickens, el académico y premio Cervantes Luis Mateo Díez explora los mimbres del personaje. Lo compara entonces con otros personajes coetáneos y analiza la forma que tiene el autor británico de representar la infancia.

Recorremos también la agenda con las 10 propuestas musicales más prometedoras de la temporada, del regreso al mundo de Oz de Wicked a los trucos escapistas de Houdini.

Y además:

LETRAS. El celebérrimo cineasta Woody Allen, salpicado por la polémica sobre su matrimonio con su hija adoptiva, se estrena en el campo de la ficción narrativa con ¿Qué pasa con Baum?, una divertidísima novela de prosa directa y elegante.

Nos encontramos también con lo nuevo del vate de la literatura posmoderna rusa Vladímir Sorokin, que vuelve en El Kremlin de azúcar a la Rusia neofeudal que creó en El día del oprichnik. Por su parte, en su novela Comerás flores Lucía Solla demuestra ser una autora dotada de instinto narrativo hablando un tema bastante transitado en la literatura: la malmaridada.

ARTE. CaixaForum Madrid acoge Desenfocados, una muestra que proviene del Museo de la Orangerie de París sobre la imagen desenfocada. Por otro lado, en el CA2M de Móstoles nos encontramos con Guerra, comercia y filantropía, una exposición que reúne el universo fantástico de Juan Pérez Agirregoikoa.

TEATRO. Nos dirigimos al CDN para sumergirnos en el mundo de Han Kang con una adaptación de su novela más reconocida, La vegetariana. En el montaje, firmado por Darian Deflorian, seremos testigos de la crudeza de la violencia como ya la retrataba la nobel en su libro.

MÚSICA. Margarita reclama para sí el protagonismo en Faust, la ópera de Charles Gounoud que llega al Palau de les Arts con una propuesta escénica de Johannes Erath y Lorenzo Viotti en el foso. En la capital asistiremos a la inauguración de la temporada de la Orquesta Nacional con la ópera Wozzeck, escrita por Alban Berg. Bajo los mandos de la dirección musical, David Afkham, titular de la OCNE.

CINE. Dwayne Johnson (The Rock) protagoniza la ópera prima de Benny Safdie en solitario, The smashing machine. En ella, el actor encarna al luchador Mark Kerr en lo que se convierte en una reflexión sobre una América cuya supervivencia cívica pasa por la superación de su quimérica sed de grandeza.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron reflexiona sobre los artículos, los textos que han desbancado a los libros como los formatos protagonistas en el mundo científico. De entre la avalancha que se ha vivido desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, destaca uno de 1980 en el que el nobel de física Luis Álvarez indaga sobre el meteorito que se estrelló contra la Tierra durante el Cretácito-Terciario que provocó la extinción de los dinosaurios y dio pie al comienzo de la primacía de los mamíferos.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 3 de octubre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.