Esta semana en tu quiosco: el Umbral más íntimo y desconocido, en El Cultural

Cuando pensamos en Francisco Umbral (1932-2007), la primera imagen que nos asalta es la del hombre adusto con su bufanda, su abrigo de Pierre Cardin y sus gafas de pasta. Su semblante cínico, algo desafiante. El Umbral que se nos revela en los dos libros editados por Renacimiento es muy distinto al personaje que, por cierto, él mismo se encargó de dar forma.

Los textos, que encapsulan la versión más cálida del autor de Mortal y rosa, vieron la luz en la revista de medicina Jano entre 1971 y 2006. Bénédicte de Buron-Brun, especialista en su obra, y Álex Prada, escritor y reumatólogo, se ocupan de una edición que constituye un acontecimiento literario de primer orden. Reproducimos algunos de los fragmentos más reveladores.

Y además:

LETRAS. El viaje de mi padre, de Julio Llamazares, es nuestro Libro de la semana. El autor bucea en la peripecia de su padre durante la Guerra Civil Española. Y entrevistamos a Hèléne Cixous, una de las grandes figuras del feminismo europeo, que recibirá el Premio Formentor el 1 de octubre.

ARTE. Recorremos la exposición de Raimundo de Madrazo en la Fundación Mapfre. El pintor predilecto de la burguesía practicó una pintura preciosista y detallista de escenas idealizadas con un éxito indiscutible.

TEATRO. Calixto Bieito presenta el próximo martes en los Teatros del Canal su versión de la obra de Shakespeare sobre el rey de Inglaterra Ricardo III, interpretado por Joaquín Furriel. "Un profundo estudio psicológico de la maldad y la ambición", dice Bieito a El Cultural.

MÚSICA. Entrevista con Antonio Arias, el líder de Lagartija Nick y, a su vez, figura central de la escena musical granadina. Repasa los 35 años de historia de la banda con una gira y un disco en directo, Eternamente vivo.

CINE. Hemos visto lo nuevo de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otras. El genial cineasta entrega una obra perfectamente culminada en su propósito, ordenada en su caos y lúcida en sus intenciones.

CIENCIA. El académico e historiador de la Ciencia José Manuel Sánchez Ron se ocupa esta semana de Gustavo Torner, cuya escultura en el jardín de la Fundación Juan March es una metáfora del universo, en el que el orden coexiste con el desorden.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 26 de septiembre en los quioscos por 2 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.