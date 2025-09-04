Esta semana en tu quiosco: Mariana Enriquez, protagonista de la 'rentrée' literaria, en El Cultural

Es sin duda uno de los nombres más esperados de esta rentrée literaria. La escritora argentina Mariana Enriquez llega a España para participar en los festivales Hay de Segovia y Back to the Book en Madrid. Además, la editorial Anagrama publica una de sus novelas liminares: Cómo desaparecer completamente.

Hablamos con ella sobre esta novela suburbana y violenta, inédita hasta ahora en nuestro país, y que supuso un relato clave en su trayectoria.

Y además:

LETRAS. Reseñamos el nuevo libro de Chimamanda Ngozi Adichie, escritora feminista nigeriana de la que Random House publica estos días Unos cuantos sueños, cuyo personaje principal está inspirado en la asistenta agredida por Dominique Strauss-Kahn, director del FMI. Y no podíamos dejar de celebrar el centenario del poeta Ángel González, su realismo crítico, su escepticismo y su hondo lirismo. Sirva de homenaje un gran artículo de Jordi Doce.

ARTE. Con Vicente Todolí, que fue (y sigue siendo) uno de los popes del arte contemporáneo dentro y fuera de España, hemos hablado en su huerto-jardín de Palmera (Valencia), donde ahora tiene su campamento base. Allí cultiva limones contra el urbanismo especulativo mientras sigue programando exposiciones para el monumental espacio Pirelli HangarBicocca en Milán y otros museos (veremos este otoño la de Juan Muñoz en el Prado)

TEATRO. Con El Dragón de Oro la compañía gallega Sarabela Teatro asume, en el Teatro de La Abadía, el desafío de la incisiva obra del dramaturgo alemán Roland Schimmelpfenning, ambientada en la trastienda de un restaurante asiático. 17 personajes en 48 escenas y 70 minutos. Todo un reto.

MÚSICA. Granada estrena su Bienal de Flamenco. Alegrías para cantar la historia del pueblo gitano, un homenaje a Morente de Carmen Linares y Javier Ruibal, Scarlatti según Dorantes... Son algunos de los platos fuertes de esta primera edición que reivindica la guitarra granadina y se suma a la candidatura de Capital Europea de la Cultura.

CINE. Ganadora del Oso de Oro de la Berlinale y Premio Nacional de Cinematografía sin haber cumplido los 40, la directora Carla Simón cierra su trilogía sobre la identidad familiar con Romería, película que la llevó el pasado mayo a la sección oficial de Cannes. Hablamos con ella sobre este emocionante retrato de una generación, la de los 80, truncada por la heroína.

CIENCIA. Nuestro divulgador científico de cabecera, José Manuel Sánchez Ron, empieza el curso reivindicando una de las ramas de las matemáticas que cumple ahora 50 años: la de los “fractales”. Y es que la geometría fractal, dice, ha ayudado a modelar el tiempo meteorológico, a analizar las ondas cerebrales y a comprender la distribución de las galaxias, entre otras cosas.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 5 de septiembre en los quioscos por 2 euros.