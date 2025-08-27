Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años, en directo | Reacciones y última hora

La actriz Assumpta Serna ha querido despedir a Eusebio Poncela a través de una entrevista con TardeAr: "Era sorprendente como profesional. Era un artista que no le gustaba obedecer, pero sí su profesión, aunque tuviéramos diferente manera de verla".

Según la intérprete, Poncela no solía verse en las películas, pero transmitía un encanto especial en la pasión que ponía en cada trabajo, una intensidad que lo convirtió en un compañero único y en un actor inolvidable.