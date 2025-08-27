Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años, en directo | Reacciones y última hora
Eusebio Poncela ha fallecido en Madrid este miércoles a los 79 años de edad, según ha confirmado la Academia de Cine.
Eusebio Poncela ha muerto a los 79 años. El actor se dio a conocer por trabajar con directores como Pedro Almodóvar. Su carrera comenzó en los escenarios en los años 60 debutando con la obra Mariana Pidena, de Federico García Lorca.
Assumpta Serna recuerda a Eusebio Poncela | "Era sorprendente como profesional"
La actriz Assumpta Serna ha querido despedir a Eusebio Poncela a través de una entrevista con TardeAr: "Era sorprendente como profesional. Era un artista que no le gustaba obedecer, pero sí su profesión, aunque tuviéramos diferente manera de verla".
Según la intérprete, Poncela no solía verse en las películas, pero transmitía un encanto especial en la pasión que ponía en cada trabajo, una intensidad que lo convirtió en un compañero único y en un actor inolvidable.
Eusebio Poncela | Una carrera marcada por premios y reconocimientos
Nominado al Goya al Mejor Actor por Intacto (2001), Eusebio Poncela sumó a lo largo de su carrera un palmarés que refleja su versatilidad y talento. Fue distinguido con dos Premios RNE Sant Jordi al Mejor Actor Español, por El arreglo (1983) y Martín (Hache) (1997), papel que también le valió el Cóndor de Plata en 1998.
En 2004 recibió el Premio Nacional de Cinematografía Nacho Martínez del Festival de Gijón, un reconocimiento a toda su trayectoria. Su presencia en televisión tampoco pasó desapercibida: en 2016 obtuvo el Premio Iris al mejor actor por Carlos, rey emperador, y ya en 2014 había sido nominado en los Premios de la Unión de Actores por su interpretación del cardenal Cisneros en Isabel. Una carrera jalonada de galardones que confirma el peso de un intérprete irrepetible.
Muere Eusebio Poncela| Fotogramas despide a Eusebio Poncela
La revista Fotogramas, la primera publicación de cine en España, rindió homenaje en X a Eusebio Poncela, al que definió como “uno de los grandes nombres del cine, el teatro y la televisión en España”. El medio recordó su paso por títulos como Matices, Águila Roja, Intacto o Matador, subrayando su elegancia, la voz inconfundible y la intensidad con la que marcó toda su carrera. Con palabras de gratitud y tristeza, la revista reconoció que el cine y la cultura españolas pierden a un actor único en su especie.
Eusebio Poncela | De Arrebato a los deseos de Almodóvar
Entre sus primeros trabajos en el cine destaca Arrebato (1979), de Iván Zulueta, hoy convertida en título de culto. Su verdadero salto a la popularidad llegó poco después en televisión con Los gozos y las sombras (1982), adaptación de la novela de Gonzalo Torrente Ballester que lo consagró ante el gran público.
En 1986, Poncela se integró en el universo de Pedro Almodóvar con Matador y, sobre todo, La ley del deseo, donde su interpretación confirmó una de las etapas más brillantes de su carrera.
Fallece Eusebio Poncela | Actor, pintor y guionista con sello de Almodóvar
Eusebio Poncela, figura imprescindible del cine español, no solo brilló en los escenarios y la gran pantalla, sino que también cultivó su faceta como pintor, productor y guionista.
Con una trayectoria tan amplia como versátil, dejó huella en colaboraciones clave con Pedro Almodóvar, donde consolidó un estilo que lo convirtió en referente de varias generaciones de espectadores y creadores.
Muere Eusebio Poncela |La Unión de Actores y Actrices despide al actor
La Unión de Actores y Actrices de España publicó a través de su página web y sus redes sociales un mensaje de despedida al actor, Eusebio Poncela, que falleció hoy 27 agosto por la tarde.
"Eusebio se formó en las tablas del teatro a finales de los años 60, y muy pronto dio el salto al cine convirtiéndose en un intérprete que formaría parte de la memoria colectiva gracias a títulos como Arrebato, La ley del deseo, Werther o Martín (Hache). También tuvo presencia en la televisión, en producciones como Los gozos y las sombras, Curro Jiménez, Isabel o, más recientemente, Matices. Desde la Unión de Actores y Actrices, queremos transmitir nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. Descanse en paz".
Fallece Eusebio Poncela | 1972 salta a la gran pantalla
Tras su debut en la obra Mariana Pineda, de Federico García Lorca, y alcanzando el reconocimiento con Marat-Sade en la compañía de Adolfo Marsillach, su salto a la gran pantalla llega en 1972 con La semana del asesino, de Eloy de la Iglesia donde interpretaba a un personaje homosexual que entabla una relación con el protagonista.
La Academia de Cine lamenta la muerte del actor protagonista nominado a los Premios Goya
La Academia de Cine lamentó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Eusebio Poncela a sus 79 años. Nominado a los Premios Goya en el año 2001 por su rol en la película 'Intacto'.
