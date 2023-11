La última de los Beatles: ¿homenaje o negocio?

"Para Paul". Yoko Ono etiquetó un casete con estas dos palabras de su puño y letra y se lo entregó a Paul McCartney. Lo hizo dieciséis años después de que John Lennon escribiera unas cuantas canciones en su apartamento de Nueva York, a finales de los setenta. Ahora, una canción titulada 'Now and Then' ha sido recuperada con IA y lanzada por Apple Corps. La tecnología ha permitido que los fans disfruten de la última canción del cuarteto de Liverpool más de 50 años después de su separación. La voz resucitada de Lennon abre el debate sobre los límites de la Inteligencia Artificial. ¿Es un negocio o un homenaje? ¿Qué pensaría hoy uno de los artistas más influyentes del siglo XX? ¿Es Now then arte o un artefacto de marketing?



Lo abordamos con la ayuda de Carlos 'Putxe' Prieto, estudioso de los Beatles. "He tenido la sensación de que es un poco un arreglo de coro de parroquia". Alberto Iglesias, director de Disruptores e Innovadores, destaca que en este caso, la inteligencia artificial ha sido empleada para "limpiar y purificar la voz de Lennon", el equivalente de "limpiar un CD hace años". También hablamos con Juanma Fernández, fundador de Bluper, la sección de televisión de EL ESPAÑOL. Considera que es un "homenaje" que sirve para acercar a los Beatles a "las nuevas generaciones".



