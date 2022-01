Hola, amigos.

Podéis empezar a escribir sobre el teletrabajo.

El ganador de la semana pasada, dedicada a la luz al final del túnel, ha sido...:

DanielAlonsoM

El maquinista de tren, ahora jubilado, en sus últimos estertores vio el túnel y su luz y pensó: “Ni muriendo desconecto del trabajo...”.

Un ferroviario ve la luz al final del túnel y decide que es señal de que no desconecta de su trabajo ni en el trance de morir. La luz de la muerte y la luz del trabajo se unen gracias a un pensamiento pedestre, muy vital, propio de quien no pierde sus preocupaciones cotidianas ni en el momento definitivo. Suele haber en la muerte un consuelo: el de descansar. Y el mayor descanso es el que nos libra del trabajo. El lamento del protagonista conlleva un humor sutil, irónico. Su pensamiento tiene un mensaje implícito: el tipo no teme a la muerte, está resignado a ella; lo que le duele es que, en el trance de morir, siga con una visión de maquinista de tren, siga viendo el mundo desde la perspectiva de un trabajo que, deducimos, le ha consumido en vida.

Enhorabuena, Daniel Alonso Moreno, por este imaginativo relato, estupendo, y por el premio.

Otros micros pudieron haber ganado:

Elizeus

—No te me mueras, hijo. Aguanta. La salida del túnel no está lejos. Dime cuando veas la luz. —Ya la veo, papá— resignado, el padre entendió.

Cuauhtémoc

Atrapado entre los escombros del derrumbe, vio a su lado a una familia de topos.

Ovidia

Cuando más se esforzaban los médicos en reanimarlo, más se empeñaba él en ir hacia la luz.

Saludos cordiales

