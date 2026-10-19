Rafa Nadal, 40 años, sobre sus propiedades: "Mantuve mi base en mi pueblo en Mallorca y no perdí perspectiva de la vida real"

Durante su participación en el America Business Forum, celebrado hace unos meses en la ciudad de Miami, Rafa Nadal reflexionó con perspectiva sobre los pilares humanos y éticos que sostuvieron su legendaria trayectoria deportiva.

En un diálogo distendido que repasó sus triunfos históricos y sus momentos más complejos en la pista, la figura del deporte español puso de relieve que el verdadero éxito reside en conservar la serenidad y la cercanía con el entorno cotidiano.

Al abordar cómo gestionó la fama desmedida y la gestión de sus propiedades a lo largo de más de dos décadas en la élite, el manacorí subrayó la importancia de no despegarse de sus orígenes.

Cuestionado sobre su forma de sobrellevar la exposición mediática, el tenista declaró taxativamente sobre sus propiedades y entorno: "He mantenido mis raíces, he mantenido siempre mi base en mi pueblo en Mallorca donde he vivido durante toda mi vida y eso me ha dado la capacidad de no perder nunca de perspectiva lo que es la vida real".

Esta firme decisión de mantener su residencia habitual en su localidad natal le permitió aislarse del estrépito del circuito profesional y preservar una existencia auténtica.

Asimismo, el campeón balear profundizó en el papel determinante que desempeñó su círculo más íntimo para evitar que la celebridad alterara su conducta. Recordó que en su hogar nunca fue tratado como una celebridad imbatible, sino simplemente como un integrante más de la familia.

En ese contexto, destacó la delimitación clara de funciones entre la educación afectiva y la preparación técnica: "Mis padres hicieron de padres, no quisieron hacer de entrenadores".

Rafa Nadal, en una exhibición en su academia de Manacor. Europa Press

A su juicio, haber contado con "una familia bien estructurada con pilares y referentes" constituyó el soporte emocional idóneo para regresar siempre a un espacio seguro.

En el plano de la exigencia profesional, Nadal desveló que su afamada fortaleza mental no responde a fórmulas mágicas, sino al compromiso irreductible con el trabajo cotidiano.

Respecto a la disciplina inculcada durante su formación deportiva, el balear explicó la mentalidad que aplicaba en cada sesión de entrenamiento: "Tú vas a entrenar cada día con la mentalidad de dar tu máximo. Hay veces que tu máximo es el 100%, hay veces que tu máximo es el 80%, hay veces que es el 50%. Pero si aquel día tienes que dar el 50% porque no puedes dar más, no vayas a dar el 30, tienes que dar el 50"-

Esta filosofía de la perseverancia le permitió tolerar la frustración cuando las circunstancias resultaban adversas. Al mirar en retrospectiva hacia sus inicios en Manacor, el tenista reconoció que asumir tanto aciertos como equivocaciones forma parte del crecimiento humano.

Consultado sobre qué mensaje le daría al niño que comenzaba a competir, sostuvo sonriente: "Le diría que no cambie muchas cosas porque le fue bastante bien".

Hoy, volcado en sus iniciativas de futuro y en la labor social de su fundación, el deportista demuestra que el mayor triunfo estriba en culminar la carrera en paz consigo mismo y con la humildad intacta.