Carlos Alcaraz avanza a semis de Tokio tras la retirada de Shapovalov y asegura un español en la final

Carlos Alcaraz disputará las semifinales del ATP 500 de Tokio después de que Denis Shapovalov abandonara por lesión su duelo de cuartos de final.

El español, primer cabeza de serie y defensor del título, ganaba por 7-6(3) y 2-1 tras 82 minutos de partido cuando el canadiense, afectado en la zona de la cadera, no pudo continuar.

El murciano se enfrentará este lunes a Jaume Munar, que superó al francés Kyrian Jacquet por 6-4 y 6-2. El cruce garantiza la presencia de un tenista español en la final del torneo japonés y brinda a Alcaraz la oportunidad de defender el título conquistado en Tokio en 2025.

Alcaraz tuvo que sobrevivir a un primer set de máxima exigencia ante un Shapovalov agresivo, especialmente efectivo con el saque y el revés. El canadiense rompió primero y llegó a disponer de una bola de set al resto con 5-4 y 30-40.

El español respondió entonces con una dejada para contener el momento crítico y alargar una manga que parecía inclinarse hacia el lado del zurdo.

El número tres del mundo recuperó el terreno perdido, aunque no logró cerrar el parcial al servicio. Shapovalov volvió a romper para forzar el desempate, después de un set marcado por los altibajos de Alcaraz con el saque y por la intensidad de los intercambios desde el fondo de la pista.

En el 'tie-break', el campeón de siete Grand Slam elevó su nivel. Más sólido en los puntos decisivos y preciso al variar alturas y direcciones, Alcaraz se impuso por 7-3 para sellar un primer capítulo de gran desgaste.

Denis Shapovalov, durante su partido contra Alcaraz en Tokio. EFE

El triunfo parcial confirmó su capacidad para salir de situaciones comprometidas, una constante en su recorrido esta semana en la capital japonesa.

El partido cambió definitivamente al comienzo del segundo set. Shapovalov sufrió molestias al estirarse para alcanzar una derecha en carrera y necesitó atención médica después del primer juego.

Tras recibir tratamiento fuera de la pista, regresó para intentar continuar, pero sus limitaciones físicas resultaron evidentes. Alcaraz aprovechó el escenario para situarse 2-1 antes de que el canadiense comunicara su retirada.

El español lamentó el desenlace al término del encuentro. "Esta no es la manera" en la que le gusta ganar, señaló a pie de pista, antes de desear una pronta recuperación a su rival.

La clasificación prolonga la racha de Alcaraz en Tokio, donde encadena ocho victorias consecutivas desde que conquistó el título en su debut, en 2025. En semifinales le espera Munar, un rival al que conoce bien y ante el que buscará mantener abierta la defensa de su corona.