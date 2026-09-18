Un leve terremoto sacude al equipo español de Copa Davis mientras entrenaba en Chile

Un leve terremoto de 4,7 grados de intensidad sorprendió este viernes al equipo español de Copa Davis mientras entrenaba en Santiago de Chile preparando una nueva eliminatoria de esta competición.

El seísmo se produjo en la capital chilena cuando Rafa Jódar y Jaume Munar se encontraban en la pista central del recinto Anita Lizana. Sin embargo, ninguno de los dos jugadores, concentrados en sus ejercicios, se percató de que este terremoto se había producido. Tampoco el capitán David Ferrer, que seguía de cerca las evoluciones de sus pupilos.

Quienes sí que notaron el temblor fueron algunos miembros de la Federación Internacional de Tenis que se encontraban en el edificio de este recinto.

Rafa Jódar, durante el entrenamiento. EFE

De hecho, al notar que la tierra temblaba avisaron a la expedición española de la situación. Dada la levedad del terremoto, los jugadores españoles siguieron con la práctica del tenis y terminaron con normalidad su sesión.

No hubo daño alguno durante el terremoto, ni personales ni en las instalaciones. "Estábamos entrenando en pista central. Estaban Rafa Jódar y Jaume Munar entrenando pero ellos no se han enterado de nada, ni el capitán tampoco. No hemos notado nada. Pero han aparecido representantes de la ITF porque estaban en la oficina y han notado vibraciones en las paredes y se han asustado un poco", dijo la Federación Española de Tenis a la Agencia EFE.

"Después, hablando con la gente, sí que han notado vibraciones. Pero el entrenamiento no se ha parado en ningún momento y ha sido cuando ha terminado, que se ha comentado el asunto, cuando nos han dicho eso", añadió el organismo.

"Por lo visto ha sido un sismo de 4,4 o 4,7, no sé exactamente. Pero bueno, la gente local no le ha dado mucha importancia y lo han tomado como si fuera algo más o menos habitual. Todo bien y no ha pasado nada. Casi ni nos hemos enterado", finalizaron desde la Federación Española.

La eliminatoria ante Chile

El equipo español de Copa Davis capitaneado por David Ferrer se mide este sábado y domingo a Chile en la segunda ronda de clasificación del Grupo Mundial.

Dani Mérida alzará el telón este sábado con el primer partido de la serie ante Tabilo, ídolo local, en el primer partido individual. Posteriormente llegará el turno para Rafa Jódar, que jugará ante Cristian Garín, en un partido donde el español es el gran favorito.

El N1 de la Selección Española Generali de Tenis afinando la raqueta en el último entreno previo a su debut en el equipo 🇪🇸



¡Vamos, RAFA! 🫡#CopaDavis #DavisCup I #VamosEspaña pic.twitter.com/okzWDWZWmd — Tenis España (@RFETenis) September 18, 2026

El domingo el turno se abrirá con el partido de dobles. En España, serán Jaume Munar y Pedro Martínez los que formarán equipo para medirse a la pareja formada por Tabilo y Barrios.

Para cerrar la eliminatoria, si fuera necesario, llegarán los otros dos partidos individuales en los que Jódar se medirá a Tabilo y Mérida se enfrentará a Garín.