Novak Djokovic, 39 años: "No tener éxito no era una opción para mí. Era una cuestión de supervivencia para mi familia"

Novak Djokovic no es solo un atleta; es un arquitecto de la voluntad. En su reciente paso por el podcast de Jay Shetty, desveló que su voracidad competitiva no nace de una ambición trivial, sino de una herida fundacional. El serbio evoca sus inicios y la compleja relación con su padre, marcada por la sensación de "no ser suficiente", para explicar un motor que roza lo existencial.

"No tener éxito no es una opción. Tengo que triunfar. Es básicamente una cuestión de existencia, de supervivencia para mi familia", confiesa. Esta urgencia transformó la presión externa en un imperativo biológico, moldeando una disciplina monástica sobre su entorno y sus hábitos.

Para el tenista, la excelencia es una reconfiguración neuronal que exige un ecosistema protector. Posita que el individuo es un ser tribal cuya biología responde al contexto, por lo que el cambio requiere una devoción absoluta al ciclo de reprogramación.

"Cuando quieres cambiar un determinado hábito, la ciencia dice que se necesitan al menos 21 días para que el cerebro empiece a desarrollar nuevas neuronas que se reprogramen. Pero si no tienes el entorno adecuado, va a ser muy, muy desafiante", advierte.

Esta visión sobre la plasticidad cerebral y la purga de influencias negativas fue la antesala de su asalto definitivo al olimpo del tenis.

Su llegada a la cumbre fue un estallido de sincronicidad. "Soñaba con convertirme en el número uno del mundo y ser campeón de Wimbledon, y ese era mi sueño. Alcancé ese sueño en cuestión de dos días: gané Wimbledon y el mismo día me convertí en el número uno del mundo", recuerda. P

Siguiendo la filosofía de Kobe Bryant sobre el análisis clínico de las derrotas, Djokovic aprendió a transitar el dolor de sus errores, asumiendo que la maestría es un proceso volátil: "Lo que he aprendido, lo que he dominado y lo que hago a diario durante los últimos 20 años o más no es necesariamente una garantía de que siempre encontraré una manera y de que siempre me funcionará en este momento particular de mi vida".

Djokovic muestra signos de dolor durante el US Open. EFE

Para él, enfrentarse a sus debilidades mitiga el ego, mientras que sus fortalezas actúan como un megáfono para su mensaje. El deporte trasciende así la métrica: "El tenis no se trata solo de golpear una pelota por encima de la red y contar el marcador... Puedo usar el tenis como una plataforma para evolucionar en un ser humano mejor".

Esta evolución requiere abrazar el silencio y el tedio para gestionar los pensamientos suprimidos: "Cuando estás aburrido no significa que tengas que coger al instante un libro, una pantalla o cualquier otra cosa. También necesitas aprender a estar con tus pensamientos".

Djokovic concluye su reflexión desafiando la narrativa social del declive físico. "Siento que, mientras tenga la capacidad o la habilidad para competir por los títulos más grandes de mi deporte, quiero seguir adelante", afirma.

Su resistencia es una enmienda a los constructos sobre la veteranía: "¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuánto tiempo puedo desafiar mis propios límites? No siento que tenga límites; siento que los límites son normalmente construcciones de nuestra mente".

Su legado es, en última instancia, un espejo de la lucha humana universal: "Todos pasamos por una batalla interna a diario. Y en los deportes... te identificas con los atletas porque están intentando ganar esa batalla interior donde atraviesas tus dudas, tus preocupaciones y tus miedos".