Rafa Jódar sucumbe ante la remontada de Cobolli y cae en los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati

El tenista madrileño se adjudicó el primer set, pero el italiano templó los nervios para conseguir darle la vuelta al marcador (6-4, 6-7, 3-6).

Iba encaminado hacia los cuartos de final de Cincinnati... pero de repente el camino se torció. Se le nubló la vista a Rafa Jódar cuando lo tenía todo a favor y Flavio Cobolli terminó dándole la vuelta al partido para desbancar al tenista español en un largo encuentro a tres sets (6-4, 6-7, 3-6).

El finalista de Roland Garros fue demasiado para Rafa Jódar. El madrileño se adjudicó el primer set, llegó a estar muy cerca de cerrar el choque por la vía rápida, pero Cobolli resucitó en el momento adecuado, justo cuando comenzaba a mostrar síntomas de desesperación.

Se queda por lo tanto Jódar en los octavos de final de Cincinnati, sin poder avanzar más allá después de las buenas sensaciones que venía arrastrando en esta exigente gira norteamericana que comenzó en Washington, donde fue finalista, y que siguió en Montreal, donde alcanzó las semifinales.

Cobolli COMEBACK 💪@cobollifla rallies past Jodar 4-6 7-6 6-3 to reach his first Masters 1000 quarter-final on a hard court! #CincyTennis pic.twitter.com/AEW4Wm5E1P — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2026

Un primer set brillante

De más a menos claramente fue el tenista español en el partido. Era la primera vez que se veía las caras con Cobolli, el joven talento italiano que llegó a soñar con ganar Roland Garros hace unos meses, y lo cierto es que el duelo pintaba bien.

Fue un partido abierto en el inicio y con alternativas. No tardaron en llegar las primeras oportunidades de rotura para Cobolli en el partido. Con 1-1 y ambos asentándose sobre la pista, el italiano gozó de hasta dos bolas de break que tuvo que salvar Jódar para no verse a remolque demasiado pronto.

En el juego siguiente, turno para el madrileño, que también estuvo en disposición de romper el servicio de su rival. Cobolli, con una derecha invertida increíble, salvó la situación.

Comenzaba a calentarse el partido seriamente. Tanto, que Jódar dejó escapar otras tres oportunidades de rotura para haberse puesto en una posición muy favorable cuando ya iba 3-2 arriba. Las tres bolas de break, una tras otra, se esfumaron entre buenos saques del italiano y un error no forzado del español.

Pero iba mucho el cántaro a la fuente, así que pasó lo que tenía que pasar. Con Cobolli casi agonizando para salvar cada servicio terminó cediendo y con una doble falta llegó el 5-3 para Jódar. Estaba a las puertas del set, pero el italiano reaccionó inmediatamente y recuperó el break perdido.

El partido se disputaba entre intercambios largos que exigían cada vez más. Ahí de nuevo Jódar apretó el acelerador, intimidó a Cobolli y logró un nuevo break para poner el 6-4 en el primer set.

Cobolli resucita

Con la confianza de su lado y la presión en las espaldas de Cobolli, todo pintaba muy bien para Jódar en el inicio del segundo set. El italiano dejaba algún que otro destello suelto al resto, pero nunca conseguía estar en disposición real de amenazar el saque del español.

Con 3-3 y Rafa siendo muy consistente con su saque, el partido giró de manera dramática para él. Una derecha a la red propició la rotura de Cobolli, pero esta vez fue Jódar el que recuperó la desventaja en el siguiente juego.

Cobolli comenzó a desesperarse. Rabió y pagó su frustración con su raqueta, que terminó estrellada contra el suelo. Incluso se llegó a arrodillar rezando después de un par de bolas que tocaron en la cinta y se quedaron en su lado de la pista.

Buscaba auxilio Flavio y encontró oxígeno. Forzó el tiebreak y ahí fue mejor que Jódar. Partido al tercer set y vuelta a empezar cuando Jódar lo había tenido en la mano.

Eso se notó. Quizás también el cansancio de Jódar, con tantos partidos en los últimos días. Cobolli rompió la armonía en el tercer set para poner el 2-4 a su favor y Jódar ya no se pudo recuperar.

Salvó una bola del partido el madrileño, pero a la segunda ya no pudo y terminó cediendo ante un Cobolli que avanza hacia los cuartos de final. En su temporada magnífica, Jódar también es mortal.