Jódar no tiene piedad con Tabilo y avanza con paso firme a los octavos de final de Cincinnati

Rafa Jódar firmó una actuación incontestable al arrollar al chileno Alejandro Tabilo en apenas 75 minutos de juego, asegurando su billete para la ronda de octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, donde le aguarda el italiano Flavio Cobolli.

El tenista madrileño, actual número 11 del ranking mundial, desarmó por completo al n.º 22 del circuito con un contundente 6-2 y 6-1. Este enfrentamiento supuso el tercer capítulo del año entre ambos, confirmando la fulgurante progresión que ha experimentado el joven español en cuestión de meses.

Mientras que en marzo Tabilo lo superó ampliamente en Indian Wells (6-1, 6-2) y hace solo tres semanas en Washington el español tuvo que remar contracorriente para remontar en tres disputadas mangas (6-7, 6-4, 6-4), esta cita en Ohio sirvió para devolverle al chileno el mismo castigo de su primer cruce.

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Jódar sella una exhibición impecable ante Tabilo y se medirá a Cobolli en octavos de Cincinnati. (6-2/6-1)#CincyTennis #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/MeEmXirq6d — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 17, 2026

Desde el primer intercambio, Jódar dejó claras sus intenciones. A pesar del desgaste físico acumulado tras una exigente batalla 48 horas antes frente al canadiense Denis Shapovalov, el jugador de 19 años lució una frescura envidiable.

Logró una rotura en el juego inicial y volvió a romper el saque de Tabilo en el quinto para distanciarse 4-1, amarrando sin sobresaltos el primer parcial por 6-2.

La superioridad del madrileño se cimentó en unos números deslumbrantes: adueñado del 74 % de los puntos jugados con su primer servicio y sumando un impresionante 53 % de los puntos al resto, castigó de forma implacable los turnos de saque de su rival.

En el segundo set, ante un Tabilo visiblemente frustrado, Jódar encadenó roturas en el tercer, quinto y séptimo juego para certificar el triunfo directamente al resto.

Fiabilidad

El balance estadístico reflejó la solidez de su juego: 26 golpes ganadores por solo 17 errores no forzados, además de salvar las dos amenazas de quiebre en contra y convertir 5 de 11 oportunidades de 'break'. En contraposición, el chileno apenas sumó 9 'winners' y cometió 27 fallos no forzados.

Tras el choque, el madrileño valoró el impacto de su victoria previa: "Ese partido contra Denis me dio mucha confianza. Me llevó al límite y trabajé muy duro para ganarlo. Pero todos los partidos son difíciles; que el resultado parezca un poco más cómodo no significa que el partido haya sido más fácil".

En busca de los cuartos de final, su siguiente obstáculo será el romano Flavio Cobolli (n.º 10 ATP), situado un peldaño por encima en la clasificación global y contra quien jamás se ha medido en el circuito profesional.