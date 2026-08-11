Rafa Jódar desbanca a Arthur Fils y se cuela por primera vez en las semifinales de un Masters 1.000 en Montreal

Sigan abriendo paso a la revelación más alucinante que ha presenciado el tenis en los últimos años. Tiene nombre propio y es español. Rafa Jódar sigue agrandando su cuento de hadas y ya está por primera vez en unas semifinales de un Masters 1.000.

El madrileño derrotó en dos sets al francés Arthur Fils (7-6, 6-3) y alcanzó la ronda más lejana que ha pisado jamás en un torneo de estas dimensiones.

Ya ha hecho cosas serias hasta el momento el español, pero esto comienzan a ser palabras mayores. En su primera temporada como profesional, con apenas ocho meses de experiencia en el circuito más exigente, este nuevo hito confirma que el futuro todavía está por escribirse.

Un nivel altísimo

El techo de Rafa Jódar tiene una nueva altura. Ya no son los cuartos de final de un Masters 1.000, ahora son las semifinales. Ya está en las del torneo de Montreal después de derrotar a Arthur Fils quizás hasta con más autoridad de lo que dice el marcador.

El camino sigue abierto para el madrileño. Su próximo duelo, el más importante hasta el momento en su corta trayectoria en el profesionalismo, será ante Nakashima. El norteamericano no parece imbatible, así que aunque vaya con prudencia el sueño de llegar a una final de un Masters 1.000 está muy vivo.

El juego invita al optimismo. Fue un partido con alternativas, abierto, con roturas y con varias bolas de break desperdiciadas. Quizás fue el único pero, por pulir algo, que se le puede poner al español.

Early break 💥



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En su primer servicio Jódar salvó la primera bola de rotura del partido. Pero lejos de amilanarse, en su primera ocasión al resto tomó ventaja y rompió el saque de Fils.

Eso le hizo jugar con confianza al madrileño, que confirmó la rotura y poco después estuvo a punto de firmar un nuevo break que hubiera sido demoledor. Llegó a tener dos bolas para el 4-0, pero Fils salvó la situación con mucha entrega.

De nuevo, con 4-1 y al resto, Jódar desperdició la sentencia de la primera manga. En esta ocasión fueron tres bolas de rotura las que se esfumaron una tras otra, otro ejercicio de resistencia de Fils, que en cada juego estaba contra las cuerdas.

First Masters 1000 semi-finalist born in 2006 👶🏻



Jodar enters the biggest SF of his career, as he eliminates Fils 7-6(5) 6-3!#NBO26 pic.twitter.com/bVeJJ5RjjQ — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2026

Sin embargo, se produjo un giro de guion completamente inesperado. Jódar cedió su siguiente servicio ante la efectividad de Fils al resto y después llegó el 4-4. A partir de ahí, una lucha de saques hasta llegar a un tiebreak donde se impuso también de forma ajustada el español.

Con el primer set en el bolsillo, la confianza de nuevo afloró al máximo. Por eso no tardó en romper el servicio de Fils para ponerse 2-1 arriba, si bien es cierto que el francés recuperó pronto la situación en este duelo de juventud que amenaza con llegar lejos.

Pero Jódar estaba disparado. Otro saque roto y 4-3 arriba. Después de un juego interminable, puso el 5-3 y restó para ganar el partido. No quiso dejar pasar la ocasión. A la cuarta fue la vencida. Cuatro bolas de partido tuvo que trabajarse el español para cerrar el choque y meterse en las semifinales de un Masters 1.000 por primera vez en su carrera.