Zverev tira de veteranía frente a Mensik y no desaprovecha la oportunidad de disputar su segunda final de Roland Garros

El alemán jugará su segunda final en la Philippe Chatrier tras imponerse al checo en cuatro sets (5-7, 2-6, 6-3, 3-6).

Zverev va a disputar el domingo su cuarta final de Grand Slam, la segunda de Roland Garros. El número tres del mundo no protagonizó una nueva sorpresa en la capital francesa y tras vencer a Jakub Mensik en semifinales (5-7, 2-6, 6-3, 3-6), ya espera paciente a conocer a su próximo rival.

Consciente de la oportunidad que tiene ante las bajas de Carlos Alcaraz -lesionado- y Jannik Sinner -eliminado-, el alemán se está mostrando muy sólido en París. Lejos de notar mayor presión, Sascha está demostrando personalidad, está a la altura de poder ganar Roland Garros.

Todo lo contrario que a Mensik. A sus 20 años, el checo ha disputado su primera semifinal de Grand Slam y aunque su futuro es muy prometedor, aún le queda camino por recorrer para hacerse un hueco entre los grandes. Plantó cara en el primer set, se fue del partido en el segundo, reaccionó en el tercero y se cayó en el cuarto.

🫡 Sascha, 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐨 𝐧𝐮𝐧𝐜𝐚



🇩🇪 Alexander Zverev luchará por su primer Grand Slam y ya espera rival del Cobolli-Arnaldi tras vencer a un tenaz Jakub Mensik#RolandGarros pic.twitter.com/GiEnPYetqZ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 5, 2026

Entró muy bien al partido el tenista balcánico con su servicio, por donde pasaba sus opciones para poder ganar el partido; sin embargo, su rival al otro lado de la pista no se queda atrás en esa faceta del juego. Zverev es un valor casi seguro al servicio.

Durante diez juegos no se rompió el primer set. La igualdad fue máxima y se notaba la tensión propia de una semifinal de Grand Slam. A punto estuvo de protagonizar Mensik el primer break en el 4-3, pero el alemán salvó hasta tres bolas de rotura.

El checo, por su parte, empezó a enredarse con su primer saque y en la primera oportunidad que tuvo, Zverev le rompió el servicio en un momento clave (5-6).

Golpeó primero el alemán, que, sin estar a un nivel superlativo, supo mantener la calma frente al empuje de Mensik, y aprovechó la única desconexión del checo para anotarse la primera manga.

Ha olido sangre 🩸



Zverev se apunta el segundo set en 30 minutos y tiene pie y medio en la final de #RolandGarros. pic.twitter.com/ok526yYEum — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 5, 2026

La tendencia se mantuvo al inicio del segundo set: precipitado Mensik ante la superioridad de Zverev. Además, en cualquier atisbo de problema durante su servicio, Sascha se sacaba un par de saques directos para no dar oportunidad a su rival.

Pasó por encima el alemán de Mensik en la segunda manga. Dominó a placer Sascha, muy serio y acertado, contra un rival que se estaba apagando. Estaba a un set de la final el germano, pero reaccionó el checo.

Con todo en contra y sin margen para la especulación, Mensik afrontó el tercer set con una actitud mucho más agresiva. Elevó la intensidad de sus golpes, asumió mayores riesgos y buscó constantemente acortar los intercambios.

Había entendido que prolongar los peloteos ante Zverev desde el fondo de la pista era un camino directo hacia la derrota.

Si alguien pensaba que esto estaba acabado estaba confudido 😅



Mensik no se rinde y fuerza el cuarto set.#RolandGarros pic.twitter.com/85GtrKblBC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 5, 2026

El encuentro vivió entonces uno de sus episodios más inesperados. El checo abandonó momentáneamente la pista para recibir asistencia médica y regresó ocho minutos después a la Philippe-Chatrier. Lo hizo, además, con una versión completamente renovada.

Su apuesta por el juego ofensivo encontró recompensa en el sexto juego, cuando dos dejadas exquisitas ante un Zverev demasiado retrasado le permitieron quebrar el servicio del alemán y tomar la iniciativa en el marcador.

Esta vez no desaprovechó la ventaja: confirmó la rotura y se adjudicó el parcial por 6-3 con un juego en blanco. Roland Garros recuperaba así la emoción de una semifinal abierta.

Zverev sofocó cualquier esperanza de reacción

Las incógnitas aparecieron inevitablemente al comienzo del cuarto set, aunque el alemán se encargó de disiparlas de inmediato. Tras asegurar su primer turno de saque, logró el break en el siguiente juego y cortó de raíz cualquier incertidumbre.

Poco después consolidó la ventaja para colocarse con un contundente 3-0 y encaminar definitivamente el encuentro.

Zverev celebra con rabia durante el partido ante Mensik. Reuters

Incluso dispuso de dos nuevas oportunidades de rotura que habrían dejado el duelo prácticamente resuelto. Mensik logró resistir gracias a su carácter competitivo, pero nunca volvió a poner en verdadero peligro la ventaja de su rival.

Zverev recuperó entonces la solidez y la fiabilidad que había exhibido durante gran parte del partido, gestionó el marcador con autoridad y cerró el triunfo sin sobresaltos. París vuelve a situarlo a las puertas de la gloria. Y, quizá más que nunca, el ansiado título de Grand Slam parece estar al alcance de su mano.