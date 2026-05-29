Djokovic protagoniza la última sorpresa de Roland Garros: cae eliminado en tercera ronda frente a Joao Fonseca

Tampoco será este el año en el que Novak Djokovic gane Roland Garros. En tercera ronda, ante el joven Joao Fonseca, el serbio ha sucumbido en cinco sets y en las casi cinco horas que duró un partido que fue una oda al tenis (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5).

La expectación era máxima ante uno de esos enfrentamientos generacionales llamados a dejar huella. La mayor leyenda del tenis moderno se medía a una de las grandes promesas del circuito y el espectáculo estuvo a la altura de las circunstancias.

Novak Djokovic y Joao Fonseca protagonizaron un duelo memorable en tercera ronda, un partido que puede marcar el rumbo del torneo y, quizá, el futuro inmediato de ambos jugadores.

Un partido que cambia una vida,

un partido que cambia una carrera.



🌟 LA GRADUACIÓN DE JOAO FRANCA GUIMARAES FONSECA.



El brasileño remonta y elimina a Novak Djokovic en cinco sets y cinco horas de partido. El 25º tendrá que esperar. #RolandGarros pic.twitter.com/ed8Nm8EYdv — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2026

Enfrentarse a Djokovic en la Philippe Chatrier no es una experiencia sencilla para ningún tenista, y menos aún para un joven en plena eclosión. Fonseca acusó el escenario en los primeros compases del encuentro y ofreció una versión muy alejada de su mejor nivel durante buena parte del primer set.

El brasileño se vio rápidamente con un 1-5 en contra, aunque reaccionó cuando logró soltarse y jugar con mayor agresividad. Sin embargo, Djokovic administró con maestría la ventaja adquirida.

Sólido al servicio y brillante en la gestión táctica de los impulsos ofensivos de su rival, el serbio cerró la manga sin sobresaltos.

La resistencia del serbio

El segundo parcial transcurrió bajo parámetros más equilibrados. Fonseca entendió que necesitaba elevar su intensidad y buscar acciones que alimentaran su confianza, mientras que Djokovic trataba de imponer un ritmo más pausado desde el fondo de la pista.

El balcánico minimizaba errores, insistía sobre el revés del brasileño y evitaba que este pudiera dominar con su derecha.

Aun así, Fonseca fue creciendo con el paso de los juegos y mantuvo la igualdad hasta que una única rotura inclinó el set del lado de Djokovic, que seguía sofocando con autoridad el desafío de la nueva generación.

La reacción definitiva del brasileño llegó en el tercer set. Encontró una temprana ventaja gracias a una combinación de atrevimiento propio y cierta relajación de su rival.

Una vez por delante en el marcador, comenzó a desplegar todo su repertorio ofensivo, golpeando con potencia pero también con criterio. Fonseca encontró el equilibrio entre agresividad y selección de tiro, elevando considerablemente su nivel.

Djokovic resistió durante varios juegos, pero el partido ya había cambiado. Cuando el serbio logró recuperar una rotura con 3-5 en contra, recurriendo a toda su experiencia competitiva, pareció que podía evitar la pérdida del set.

Sin embargo, Fonseca respondió con valentía, asumió riesgos en los momentos decisivos y encontró golpes de enorme calidad para cerrar el parcial. Era una declaración de intenciones: el joven brasileño había dejado claro que no estaba dispuesto a asumir un papel secundario.

Si no tienes puesto @Eurosport_ES y @StreamMaxES, permíteme decirte que estás perdiéndote algo muy grande.



𝑽𝒊𝒗𝒂 𝒆𝒍 𝒕𝒆𝒏𝒊𝒔.#RolandGarros pic.twitter.com/vDdEYPY59R — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2026

El cuarto set confirmó el cambio de tendencia. Djokovic comenzó a mostrar síntomas de desgaste físico y se vio incómodo ante las variaciones de altura y velocidad propuestas por su rival.

La pista seca y el elevado bote de la bola potenciaban aún más la potencia de los golpes de Fonseca, que conseguía desplazar constantemente al serbio.

El brasileño tomó la iniciativa con una rotura temprana, aunque Djokovic reaccionó rápidamente desde el resto para recuperar terreno.

El duelo alcanzó entonces una de sus cotas más altas en un noveno juego dramático, donde el serbio salvó varias oportunidades de break que parecían conducir el encuentro hacia una resolución definitiva.

Su capacidad para escapar de situaciones límite volvió a aparecer, aunque esta vez no sería suficiente.

Un heroico Fonseca

Lejos de venirse abajo, Fonseca respondió con una demostración de personalidad impropia de su edad. Mantuvo la serenidad al servicio y logró una rotura memorable en el undécimo juego gracias a una sucesión de golpes ganadores que desbordaron a Djokovic desde ambos lados de la pista.

Cerró el set con autoridad y llevó el encuentro a una quinta manga cargada de emoción.

A pesar de la derrota final, Djokovic no dejó nada por reprocharse. El desgaste físico era evidente desde el inicio del set decisivo. Los gestos de fatiga se multiplicaban mientras intentaba sostener el intercambio ante un rival lanzado.

Su experiencia le permitió adelantarse con una rotura, pero Fonseca reaccionó de inmediato para restablecer la igualdad.

QUE NO SE MUEVA NADIE.



🇧🇷 Joao Fonseca fuerza el quinto set ante Novak Djokovic, que se va a vestuarios tras ir dos mangas arriba.



🔗 No te pierdas el desenlace en @Eurosport_ES 1 y @StreamMaxES. #RolandGarros pic.twitter.com/SSo6tH2EJd — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2026

La Philippe Chatrier asistía entonces a un espectáculo excepcional, una batalla entre dos generaciones separadas por el tiempo pero unidas por el talento.

El séptimo juego simbolizó a la perfección la esencia del encuentro: Fonseca se colocó con ventaja, pero Djokovic encontró recursos extraordinarios para conservar su servicio.

Cada intercambio parecía destinado a formar parte de la memoria colectiva del tenis. Más allá de la estrategia, el partido había entrado en una dimensión emocional donde el talento, la resistencia y la determinación marcaban la diferencia.

El momento decisivo llegó en el undécimo juego. Fonseca firmó una secuencia brillante para situarse con 0-40. Djokovic resistió las dos primeras oportunidades con inteligencia y valentía, pero en la tercera el brasileño construyó el punto con paciencia y lo cerró con una dejada magistral que le dejaba a un paso de la victoria.

Por juventud.

Por rabia.

Por amor propio.



☄️ El derechazo de Fonseca para poner a Djokovic contra las cuerdas.#RolandGarros pic.twitter.com/TExgOBYiH9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2026

Llegó entonces el instante más difícil: servir para ganar un partido histórico. Los nervios aparecieron de inmediato y tres errores de derecha parecieron abrir una puerta a la remontada de Djokovic.

Sin embargo, Fonseca respondió como lo hacen los elegidos. Encadenó tres saques directos consecutivos para sellar una victoria extraordinaria.

Una actuación que confirma su condición de talento generacional y anuncia su llegada definitiva a la élite. Djokovic volvió a demostrar por qué es una leyenda del deporte.

Fonseca, por su parte, dio un paso gigante hacia el futuro y presentó oficialmente su candidatura a liderar la próxima gran era del tenis mundial.