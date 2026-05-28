Martín Landaluce protagoniza una épica remontada ante Kopriva y se mete en la tercera ronda de Roland Garros

Hay otro joven tenista español que quiere soñar en grande en París. Martín Landaluce ha protagonizado una victoria heroica ante el checo Vít Kopriva para mantenerse vivo y dando mucha guerra en Roland Garros (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0).

El madrileño volvió a exhibir su capacidad de reacción al remontar dos sets en contra por segundo encuentro consecutivo al mejor de cinco mangas.

Durante las tres horas y 44 minutos de batalla, Landaluce, de 1,94 metros de estatura, hizo gala de una sobresaliente fortaleza física. Un despliegue que justifica el apodo de "animal" con el que su entrenador, Óscar Burrieza, suele animarle desde la grada.

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