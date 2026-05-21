Las amenazas de los tenistas a Roland Garros por el reparto del dinero: boicot a la prensa a los 15 minutos o, incluso, el veto

La tensión entre los tenistas y la organización del Roland Garros sigue creciendo a pocos días del inicio del torneo por culpa del reparto del dinero de la competición.

Las quejas ya se habían suavizado después del esfuerzo que hizo el Open de Australia aumentando la cantidad de ingresos con respecto al año anterior.

Sin embargo, cuando se han hecho oficiales los porcentajes del torneo galo, las protestas han aumentado de tal manera que se está amenazando a la organización con las comparecencias de prensa.

En concreto, se plantea abandonar las ruedas de prensa a los 15 minutos o, directamente, no asistir a ellas. Unos minutos que no están elegidos al azar.

La idea de ese límite responde a una estrategia coordinada por parte de los jugadores para mostrar su malestar sin romper por completo con el compromiso mediático que tienen en los Grand Slams. El objetivo es ejercer presión sin llegar a un boicot total del torneo, pero sí evidenciar el desacuerdo con el modelo actual de reparto económico.

Alcaraz con el título del Roland Garros conseguido en 2025. Europa Press

El punto de conflicto principal vuelve a ser el porcentaje de ingresos que reciben los tenistas respecto a los beneficios totales que generan los cuatro grandes torneos.

Según las cifras manejadas en el circuito, los Grand Slam destinan en torno a un 15% de sus ingresos a premios, mientras que otros torneos importantes del circuito ATP y WTA alcanzan aproximadamente el 22%.

La Federación Francesa de Tenis ha recibido con preocupación estas amenazas de protesta, especialmente por el impacto que podría tener en el funcionamiento habitual del torneo y ha sacado a la luz un comunicado: "Lamentamos la decisión de los jugadores que castiga al conjunto de las partes interesadas".

Las ruedas de prensa y las entrevistas forman parte del compromiso contractual de los jugadores con el evento y con los medios oficiales.

Jannik Sinner celebra su título en Roma. REUTERS

Esta situación lleva semanas complicándose y el propio Sinner avisó de que algo así podía pasar: "Lo más importante es el respeto, y sentimos que no lo estamos teniendo. Esperamos mejoras reales".

Aunque el italiano lo dijo en rueda de prensa, son muchos los tenistas que apoyan esa opinión y que van a efectuar la huelga.

A pocos días de que empiece la competición es complicado que la situación pueda cambiar y se llegue a un acuerdo que deje contentas a ambas partes, pero puede servir de precedente para que se mejoren las condiciones de cara a los otros Grand Slams que quedan.