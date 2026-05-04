La Armada recupera su fuerza en el Top 100 del tenis mundial de la mano de Rafa Jódar, Dani Mérida y Martín Landaluce

El tenis español vuelve a sonreír. Si hace apenas dos meses firmaba su peor registro en el ranking mundial de los últimos 38 años, la actualización tras el Mutua Madrid Open ha impulsado de nuevo a La Armada.

Ahora mismo, hasta ocho jugadores españoles se sitúan entre las 100 mejores raquetas del planeta. Es decir, casi un 10% de ellos son de nuestro país. De hecho, únicamente Estados Unidos, Francia (ambos con 10) y Argentina con 9, son los únicos con mayor representación que España en la lista.

El último en incorporarse ha sido Daniel Mérida. El madrileño ha ascendido 16 posiciones hasta colocarse en el número 86 del ranking ATP. Todo ello, gracias a las sus victorias en las dos primeras rondas del Mutua frente a Trungelliti y Moutet.

El joven tenista de 21 años se une a Martín Landaluce y Rafa Jódar como las nuevas ilusiones del tenis madrileño y español. Landaluce ha subido cinco puestos hasta el 94 y Jódar continúa con su progresión meteórica aupándose hasta el top 34 del mundo.

El de Leganés está en boca de todos y no es para menos después de su gira de tierra batida. Ganó en Marrakech, hizo semifinales en Barcelona y sorprendió a todos con su altísimo nivel en el Mutua donde alcanzó los cuartos de final.

Se impuso a rivales de la talla de De Miñaur o Fonseca y tuvo el 'premio' de verse las caras con Sinner. Un duelo en el que hizo exprimirse al máximo al número 1 durante el segundo set alargando la batalla hasta el tie-break.

Manteniéndose

Además de ellos, Roberto Bautista permanece en el top 100 (98) a pesar de caer cinco posiciones. Pablo Carreño es el 91º del mundo y por delante, en el 38 y 23 están Jaume Munar y Alejandro Davidovich.

En el podio, de donde no sale desde el 9 de septiembre de 2022, está Carlos Alcaraz. El murciano sigue siendo el nº2 y, a pesar de estar lesionado y perderse de momento Roland Garros, su puesto no peligra en exceso. Zverev cuenta con 5.805 puntos y está a 7.000 de los 12.960 que ostenta el español.

Eso sí, su distancia con Sinner se está agrandando. El italiano sumó los 1.000 de Madrid y si levanta el título en Roma sumará más ya que el año pasado perdió la final. Ahora mismo, les separan 1.390 puntos, una cifra que parece complicado que pueda reducir si se alarga la lesión en la muñeca de Alcaraz.