Sinner se pasea en la semifinal del Mutua Madrid Open tras imponerse a Arthur Fils y ya espera rival en la gran final

El número uno del mundo no le dio ninguna opción al vigente campeón del Conde de Godó, a quien superó por un contundente 6-2, 6-4.

Jannik Sinner persigue su cuatro Masters 1.000 esta temporada y ya está a tan solo un partido de conseguirlo. El número uno del mundo subió el nivel en la semifinal ante Arthur Fils (6-2, 6-4) y ya espera el rival que saldrá del partido que enfrenta a Zverev ante Alexander Blockx.

El italiano despejó las dudas que pudo ocasionar en la victoria (sufrida) ante Rafa Jódar en los cuartos de final y el francés ha terminado pagando los platos rotos. El reciente campeón del Conde de Godó apenas pudo plantar cara en el segundo set a su oponente, quien busca hacer historia.

Después de conquistar los títulos en París, Indian Wells, Miami y Montecarlo, el de San Candido busca ahora convertirse en el primer jugador de la historia en enlazar cinco coronas consecutivas de Masters 1.000.

Además, el torneo madrileño es uno de los dos que aún le faltan junto con el Masters 1.000 de Roma para completar el pleno.

El duelo entre invictos esta temporada sobre arcilla tuvo un desenlace natural. Lo ganó el número uno del mundo. Fils, un jugador al alza, con el triunfo en Barcelona en el bolsillo y un gran transitar por Madrid, fue una especie de juguete en manos del italiano, implacable.

Sinner, imparable

Aún así, el primer jugador francés ha dado sensación de haber recuperado el tono después de una lesión en la espalda que le distanció de la competición durante ocho meses. Ha llegado a semifinales en Madrid, igual que en Miami. Finalista en Doha, se hizo con el título en Barcelona. Un buen bagaje, pero distante del de su rival.

El cuarto jugador más joven en completar las finales de todos los Masters 1.000 alcanzó su victoria 350. Igualó a Novak Djokovic y Rafa Nadal como los únicos en lograr cinco finales seguidas de torneos de este rango y se une al español y a Roger Federer en hacerlo en los cuatro primeros de la temporada.

🎾Final.



Victoria 350 en un Máster 1000 para Sinner.



Peleará el domingo por su quinto Máster 1000 consecutivo



🇮🇹Jannik Sinner 6⃣ 5⃣

🇫🇷Arthur Fils 2⃣ 4⃣



Toda la info en la crónica de la final, a cargo de @oscarlopecanweb en https://t.co/nIqTLTYNMt#TenisRTVE #MMOpen pic.twitter.com/mbmPzQyiBd — Teledeporte (@teledeporte) May 1, 2026

Sinner, con el triunfo ante Fils, acumula una racha de 27 victorias consecutivas en torneos Masters 1.000 (54-2 en sets) tras ganar títulos en París, Indian Wells, Miami y Montecarlo. Ya tiene en la mano su decimocuarta final después de completar la serie de finales en los nueve torneos del curso.

El italiano de 24 años tiene un récord de 29-3 en tierra batida desde Madrid 2024 (1-3 contra Alcaraz) y agranda, además, su distancia al frente de la clasificación mundial respecto al español.

Fils, a pesar de la derrota, sube ocho puestos hasta el número diecisiete del 'ranking' y se acerca al decimocuarto, el mejor de su carrera.