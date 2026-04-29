Rafa Jódar, el tenista híbrido con toques de Sinner que lleva 5 meses de profesional y reta al nº 1 del mundo en la Caja Mágica

"No lo conozco personalmente, pero parece muy humilde". Jannik Sinner dijo eso de Rafa Jódar hace apenas un par de días sin saber que poco después se iban a tener que ver las caras en los cuartos de final de Mutua Madrid Open.

En un cuadro marcado por las ausencias de Carlos Alcaraz y de Novak Djokovic, quien más, quien menos, ya había hecho sus cuentas para ver un duelo Sinner-Jódar en la Caja Mágica. El momento ha llegado.

Jódar, convertido en auténtico ídolo local, 100% marca de la casa y madrileño de pura cepa, se encuentra ante una oportunidad pintiparada para dar un golpe de efecto en el circuito.

Con números que asustan y que superan a los de las grandes leyendas, ya ha sido comparado precisamente con el propio Sinner. Dicen que se parece más a él que a Alcaraz, que tiene cosas propias del transalpino, y eso ya es mucho decir.

Hoy puede hacer realidad un sueño. Derrotar al número 1 en el torneo de su ciudad y ante su gente era un escenario inimaginable hace apenas cuatro meses, cuando empezó su andadura en el circuito profesional. Ahora se le abren las puertas de la gloria.

En boca de todos

El nombre de Rafa Jódar no se mencionaba en los círculos de la élite del tenis hace tan sólo cuatro meses. El madrileño, plenamente confiado en sus posibilidades, decidió dar el paso y saltar al profesionalismo en este 2026, y su figura enseguida se ha hecho un hueco en el primer plano.

Su irrupción ha sido un auténtico fenómeno en el deporte. Se coló en el cuadro final del Open de Australia y llegó hasta la segunda ronda, alcanzó los dieciseisavos de final en Miami y ganó su primer torneo ATP en Marruecos.

Rafa Jódar golpea con su derecha. EFE

Todo ello en un sonrojante periodo de cuatro meses. De ahí a las semifinales del Conde de Godó, y ahora directo a los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Es como un cuento de hadas. Ni en sus planes más optimistas habría dibujado algo así.

Con 19 años, este joven que empezó peloteando en el garaje de su casa ya está en boca de todos. Le llueven las comparaciones tratando de descifrar este fenómeno, desde rivales de pista hasta leyendas del tenis como Boris Becker.

Jódar derrotó al checo Kopriva en los octavos de final del Mutua y está listo para citarse con Sinner. Ya es el número 42 del ranking, y este ascenso no se va a detener para un imberbe que quiere comerse el mundo.

Comparaciones con Sinner

La increíble exposición de Rafa Jódar en los últimos meses ha hecho que los ojos de cualquier persona relacionada con el tenis se hayan fijado en él.

Como los de Boris Becker. La leyenda alemana ha alucinado con el fenómeno español y no ha dudado ya en compararlo incluso con Sinner, su próximo rival en la Caja Mágica.

"¡Qué talento! Me encanta su serenidad y madurez… España tiene suerte de contar con otro diamante en su equipo", llegó a decir el seis veces ganador de Grand Slam.

Sinner, en el Mutua Madrid Open. EFE

"Me recuerda a Sinner, tiene un golpeo más duro, con una gran derecha. Físicamente es muy fuerte, pero creo que mentalmente es muy equilibrado. Siempre es muy consistente, y esa es una característica muy habitual de Sinner", incidió Becker.

El alemán no ha sido el único en ver dotes de Sinner en Jódar. Arthur Fils, otro de los jugadores 'de moda' en el circuito, también ha lanzado algún que otro piropo similar.

"Compararía a Rafa más con Jannik Sinner, golpes muy fuertes desde el fondo, puede jugar a la línea... Así que diría que se parece un poco más a Sinner que a Carlos Alcaraz", llegó a comentar el galo sobre la joya española de 19 años.

Tsitsipas, otro ilustre del circuito, ha ido un poco más allá en sus palabras. "Me recuerda un poco a un híbrido entre Zverev y Carlos Alcaraz. Tiene un buen servicio, con más alcance que Carlos porque es más alto", comentó el griego.

Un duelo simbólico

El partido de hoy en la Caja Mágica va mucho más allá de avanzar en el cuadro del Mutua Madrid Open. Se trata de un duelo simbólico que puede reflejar que, efectivamente, Jódar está preparado para asumir cualquier reto en el tenis si doblega al número 1.

No llega ni siquiera a cinco meses los que el madrileño lleva como profesional, y en este periodo ha derribado prácticamente cualquier barrera que se le ha ido poniendo por delante.

Entró en el top100 inmediatamente, ganó su primer torneo ATP, accedió a un cuadro final de un Grand Slam como el Open de Australia para ganar partidos... Y ahora aparece el reto de Jannik Sinner, ese a quien comparan.

Breaking at the first opportunity 💪



Jodar strikes first to take the opener 7-5 against Kopriva!#MMOpen pic.twitter.com/pBcBKKUS6y — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026

Físicamente desprenden las mismas vibraciones sobre la pista. Tipos altos, potentes con su saque y que se desenvuelven incluso con cierta torpeza en la cancha. Sin embargo, son fiables y tienen unos golpes mágicos para desequilibrar partidos.

Se trata del partido de su vida para Rafa Jódar. ¿Lo mejor de todo? Que esto tan sólo acaba de empezar para él y, si nada se tuerce, vivirá citas mucho más importantes en los próximos años.