Guga Kuerten (49), extenista, sobre sus inversiones: "Tenemos parques de energía fotovoltaica y eso era difícil de predecir"

Gustavo 'Guga' Kuerten se ha reinventado tras su retiro del tenis como uno de los deportistas-empresarios más activos de Brasil, con un ecosistema de negocios que va mucho más allá de las pistas.

Su nombre ya no solo se asocia a Roland Garros, sino a inversiones en energía, finanzas, inmuebles, educación y proyectos sociales, articuladas bajo el paraguas del Grupo Guga Kuerten.

En una entrevista con la revista económica EXAME, el ex número 1 del mundo explicó cómo ha construido ese entramado y cuáles son sus principales apuestas.

Gustavo 'Guga' Kuerten, tenista brasileño.

Uno de los movimientos más llamativos del grupo es su entrada en la energía solar. Guga y su hermano Rafael han impulsado parques de energía fotovoltaica en Brasil, convirtiendo al extenista en un actor inesperado dentro del sector energético.

El propio Kuerten reconoce que ese giro no estaba en los planes iniciales, pero que acabó encajando con su visión de futuro: "Tenemos parques de energía fotovoltaica, y eso era difícil de predecir, pero surgió de forma natural. Hubo algunas oportunidades que favorecieron este paso, y creo que estamos preparados para asumir este rol en este ámbito porque está muy alineado con nuestra historia y nuestros valores".

Sostenibilidad e inversión

La sostenibilidad, el legado y la idea de contribuir a algo que trascienda el deporte están en el centro de esa decisión.

Otro de los pilares de su vida como inversor es el sector financiero. Kuerten no se ha limitado a prestar su imagen como embajador, sino que ha entrado en el capital de Genial Investimentos, una plataforma de inversión y banco de inversión brasileño.

Él mismo define esa apuesta como un salto al vacío meditado, pero arriesgado, propio de alguien acostumbrado a tomar decisiones grandes en momentos clave. En sus palabras: "Fue una decisión audaz asociarnos con un banco. Pero hoy tenemos un rol estratégico en Genial, ayudando a consolidar este mercado".

Con el paso de los años, esa alianza ha ganado peso dentro del entramado de empresas de Kuerten. Hasta el punto de que el extenista ya presenta esta participación como uno de los ejes de su grupo empresarial.

"La empresa se ha convertido en uno de los pilares del grupo. Nuestro papel dentro de Genial se centra más en la gobernanza y la estrategia empresarial", explica. Desde ese lugar, Kuerten y su equipo participan en decisiones de alto nivel, aportan su visión de marca y ayudan a definir la hoja de ruta de una entidad que aspira a crecer dentro del competitivo mercado financiero brasileño.

Todo ello se suma a otros negocios ya conocidos, como las escuelas de tenis que llevan su nombre, el Instituto Guga Kuerten -con fuerte foco social- y las inversiones inmobiliarias de la familia. Kuerten insiste en que, pese a la diversificación, su filosofía como inversor mantiene un hilo conductor muy claro.

Con el deporte

"Siempre hemos estado vinculados al deporte, la educación y la tecnología. Estos son nuestros pilares, y queremos seguir contribuyendo al desarrollo de nuevos talentos", resume. Ese enfoque se traduce en proyectos que mezclan formación, rendimiento, innovación y oportunidades para las nuevas generaciones.

Más que perseguir operaciones especulativas, Guga parece interesado en construir un legado estructurado, con procesos que otros puedan replicar. Por eso habla de método, de camino y de continuidad cuando explica qué quiere dejar más allá de sus títulos en el circuito.

En la entrevista con EXAME, lo dejó muy claro con una frase que suena casi a mensaje para futuros emprendedores y deportistas: "Ya existe un camino recorrido, un método que se puede seguir, que se puede visualizar, y alguien vendrá a superar estos resultados y a continuar esta historia".

Así, la historia de Guga Kuerten y sus inversiones es la de un campeón que ha sabido transformar el carisma y la disciplina del circuito ATP en un proyecto empresarial diversificado.