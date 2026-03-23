La lección de vida de Paula Badosa tras su calvario con las lesiones: "Una vez más voy a demostrar que puedo salir"

Paula Badosa atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. La tenista catalana, que la semana pasada cayó en segunda ronda del Masters 1.000 de Miami ante Iva Jovic -un resultado que la ha alejado nuevamente del Top 100-, ha compartido en sus redes sociales una reflexión íntima que retrata tanto su fragilidad actual como su determinación por volver a competir al más alto nivel.

La jugadora de Begur no esconde el desgaste emocional que arrastra tras varios años marcados por las lesiones, especialmente los problemas físicos recurrentes que han frenado en seco la progresión de una tenista que llegó a consolidarse entre las mejores del circuito.

Desde su irrupción definitiva en 2021, cuando alcanzó el Top 10 y se proclamó campeona en Indian Wells, su carrera ha estado condicionada por continuas interrupciones, recaídas y largos periodos de inactividad que han afectado tanto a su rendimiento como a su confianza.

El mensaje publicado por Paula Badosa en sus redes sociales. Captura de redes sociales

En ese contexto, Badosa ha reconocido abiertamente sus dudas: "Me veo superada por el miedo", confesaba, reflejando la carga mental que supone competir sin garantías físicas y con la presión de no poder recuperar su nivel.

Sin embargo, su mensaje también reivindica una fortaleza forjada en la adversidad. Lejos de rendirse, la española insiste en su voluntad de transformar el sufrimiento en impulso competitivo: "Haré lo que haga falta".

Más allá de los resultados, Badosa asegura que su mayor aspiración es dejar un legado de superación. "Quiero que se me recuerde como la Paula que pudo salir", afirma, en una declaración que trasciende el tenis y apunta a convertirse en ejemplo para quienes atraviesan situaciones difíciles.

Y es que la tenista mantiene la convicción de que su mejor versión no ha desaparecido: "Sé que sigue dentro de mí".

También ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a sus aficionados, cuyo apoyo considera fundamental en los momentos más complicados: "Es lo más valioso que me ha dado este deporte".

Paula Badosa, durante la participación en la Billie Jean King Cup en 2024. Europa Press

Consciente de que el camino de regreso será exigente, la catalana no se aparta de su objetivo: seguir luchando hasta dejar atrás este periodo.

"Para eso sigo aquí. Porque una vez más voy a demostrar que puedo salir. Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo", concluye.

Actualmente, Paula Badosa ocupa el puesto 113 del ranking WTA, y su reciente derrota la obliga a reaccionar en las próximas semanas si quiere evitar disputar la fase previa de Roland Garros.

Con todo, más allá de la urgencia clasificatoria, su verdadero desafío sigue siendo recuperar la continuidad física y el nivel competitivo que en su día la situaron entre la élite del tenis mundial.