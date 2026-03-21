Carlos Alcaraz no da opciones a su otro yo: arrasa a Fonseca, la nueva promesa del circuito, en su estreno en Miami

La noche del Hard Rock Stadium olía a duelo generacional. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, debutaba en el Miami Open ante el brasileño Joao Fonseca, la promesa que más ruido hace en el circuito y cuya hinchada llenó las gradas de verde y amarillo.

El resultado -6-4, 6-4 en apenas 1 hora y 29 minutos- no dejó margen para la épica: el murciano firmó una lección de tenis inteligente y sentenció antes de que el partido pudiera complicarse.

El contexto elevaba el morbo del encuentro. Fonseca llegaba con impulso propio: venía de plantar cara a Jannik Sinner en Indian Wells, cayendo en dos reñidos tie-breaks, y de superar en primera ronda al húngaro Fabian Marozsán.

Con 19 años y el puesto 39 del ranking, la pregunta flotaba en el estadio: ¿era este brasileño capaz de aprovechar el primer duelo ATP oficial entre ambos para dar el campanazo?

Alcaraz no tardó en responderla. Desde el primer juego, el español se apoyó en la variación de golpes y los cambios de ritmo para negar al brasileño la iniciativa que tanto disfruta.

Lejos de entrar en el intercambio de derechas que exige Fonseca -el mismo cuerpo a cuerpo que tanto desgastó a Sinner en California-, el de El Palmar apostó por ralentizar el juego, mezclar dejadas con saques al cuerpo y buscar los ángulos en los momentos decisivos.

Un break en el tercer juego del primer set y otro nada más empezar el segundo le bastaron para construir una ventaja que nunca se puso en cuestión.

Carlos Alcaraz, en acción durante el Masters 1.000 de Miami EFE

La torçida brasileña sí que lo intentó: cada error de Alcaraz provocó un rugido en las gradas y Fonseca respondió al calor de los suyos con algunos puntos de calidad.

Tuvo tres opciones de rotura a lo largo del partido -una en la primera manga y dos en la segunda-, pero el español las cerró con autoridad, sacando con potencia y aprovechando sus derechas cruzadas para zanjar los intercambios.

Al final, Alcaraz se marchó con 26 ganadores y 22 errores no forzados; Fonseca apenas pudo generar 14 golpes ganadores.

Una nueva amenaza

Consumada la victoria, Alcaraz asumió el papel de maestro con generosidad. "Fue muy difícil jugar contra Joao. Es uno de los mejores jugadores del tour", reconoció en la entrevista sobre la pista.

Sin embargo, no renunció a trazar distancias: "Mi primer partido contra Nadal me ayudó mucho, aunque me destrozara. Así que el haber jugado contra nosotros de tú a tú va a servirle de aprendizaje. Estoy seguro de que esto lo ayudará mucho. Le va a dar ese feedback que necesita".

Fonseca, por su parte, aceptó el correctivo con la madurez que le caracteriza: "Creo que rompe mucho el ritmo. Tiene el slice, tiene el efecto liftado, busca más el ángulo. Así que tiene casi de todo y nunca sabes lo que va a venir".

La victoria también tiene carga simbólica. Hace exactamente un año, Alcaraz se despidió de Miami en primera ronda ante David Goffin en uno de los peores partidos de su carrera. Desde entonces, tres Grand Slams más -Roland Garros, US Open y el Open de Australia de este año- han cambiado el relato.

El Alcaraz que apareció este viernes en Florida no era el mismo que tropezó ante el belga: era un tenista de 22 años que juega con la frialdad de un veterano y que no cede ni ante la presión de 19.000 espectadores contrarios.

En tercera ronda le espera el estadounidense Sebastian Korda, y el horizonte apunta, de nuevo, al título que conquistó aquí mismo en 2022.