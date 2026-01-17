Cuándo debuta Carlos Alcaraz en el Open de Australia: horario y cómo ver su próximo partido

Es el momento de Carlos Alcaraz. Arranca el Open de Australia, el único Grand Slam que le queda por ganar al tenista murciano, que llega a la cita como número uno del mundo. El vigente campeón de Roland Garros y US Open va a la conquita de Melbourne.

Una nueva etapa se abre en torno a Carlos Alcaraz, ya sin Juan Carlos Ferrero, su entrenador hasta hace un mes, después de que el 17 de diciembre pusiera fin a su relación profesional tras siete temporadas de trabajo conjunto.

Desde que el murciano tenía 15 años, ambos compartieron cada torneo y cada paso en su crecimiento. Alcaraz apunta ahora a erigirse en Melbourne como protagonista de una nueva era.

El murciano ya conoce su hoja de ruta en Melbourne y debutará frente al australiano Adam Walton. Será el segundo enfrentamiento entre ambos, tras el duelo de primera ronda disputado el pasado año en Queen’s, donde Alcaraz se impuso por 6-4 y 7-6 (4).

Ubicado en el puesto 79 del ranking ATP, el jugador local de 26 años no debería poner en demasiado apuros a Carlitos, pero contará con el apoyo de su público y tratará de dar la sorpresa en el primer día de competición.

Carlos Alcaraz, en las ATP Finals ante Sinner. REUTERS

Frente a Adam Walton, Carlos Alcaraz disputará su primer partido oficial este año y aunque en las exhibiciones se le ha visto entonado y a buen nivel, el Open de Australia es mucho más exigente y este partido ante el tenista oceánico se podría catalogar de trampa.

Alcaraz encabeza su lado del cuadro en el que no están tanto Jannik Sinner, segundo cabeza de serie, como Novak Djokovic, que va también por el lado del italiano. Eso hace que el murciano no se pueda medir a uno de ellos hasta una potencial final.

¿Cuándo se juega el partido del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Adam Walton?

El enfrentamiento entre el tenista español y el australiano ha sido programado en el segundo turno de la sesión nocturna y se disputará a la conclusión del partido entre Aryna Sabalenka y la francesa Tiatsona Rakotomanga, por lo que se espera que empiece sobre las 10:30-11:00 hora española.

¿Dónde se juega el partido del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Adam Walton?

El encuentro de primera ronda del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Adam Walton cerrará la jornada inaugural de este domingo 18 de enero en la pista Rod Laver Arena.

¿Dónde se podrá ver el partido del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Adam Walton?

En España, el enfrentamiento entre el nuevo número 1 del mundo y el número 79 se podrá ver a través de Eurosport, HBO Max, Movistar + y MovistarPlus+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo.