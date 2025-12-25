El padre de Carlos Alcaraz rompe su silencio y responde a Ferrero tras la separación

El entorno de Carlos Alcaraz ha dado su primera respuesta pública a las palabras de Juan Carlos Ferrero tras la abrupta ruptura profesional entre ambos, anunciada hace unos días después de siete años de trabajo conjunto.

Quien ha tomado la palabra ha sido el padre del número uno del mundo, Carlos Alcaraz González, en unas breves declaraciones a la agencia EFE que han sido difundidas en las últimas horas.

El mensaje del progenitor del tenista murciano ha sido tan escueto como significativo. Preguntado por las afirmaciones de Ferrero, que en distintas entrevistas había explicado su malestar por la forma en que se produjo la separación y había apuntado a desacuerdos contractuales, el padre de Alcaraz se ha limitado a señalar: "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa".

La frase, aunque sin aportar detalles concretos, marca la primera reacción directa del entorno familiar a la versión del exentrenador.

Ferrero, hasta ahora único protagonista del relato público de la ruptura, había descrito una salida que no deseaba.

El exnúmero uno del mundo reconoció estar "dolido" por el desenlace, insistió en que su intención era continuar al frente del equipo técnico y situó el origen de la decisión en el entorno del jugador, aludiendo a desacuerdos en la renovación del contrato y a la imposibilidad de reconducir la situación en una reunión cara a cara.

Sus declaraciones dibujaban un escenario en el que la relación personal con Carlos seguía siendo buena y los resultados deportivos avalaban la continuidad, pero ciertos puntos de la nueva vinculación profesional -que no detalló- habrían resultado insalvables.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, en el último Roland Garros.

En ese contexto, la mirada mediática se dirigió rápidamente hacia el círculo más cercano del tenista, con su padre como figura de referencia.

La respuesta de Alcaraz padre llega precisamente tras esa exposición pública de Ferrero. Con su ""cada uno es libre de opinar con lo que sepa", evita desmentir frontalmente al entrenador valenciano, pero también deja entrever que, desde la familia, no se comparte del todo la lectura que este ha hecho de los hechos.

Al mismo tiempo, rehúye ofrecer una versión alternativa o desvelar el fondo real del desencuentro.

Esa negativa a entrar en detalles mantiene intacto el hermetismo sobre los motivos concretos de la separación.

Ni el propio jugador ni su entorno habían querido hasta ahora ir más allá del mensaje institucional de despedida difundido por Carlos en sus redes sociales, agradeciendo el trabajo de Ferrero y subrayando lo vivido juntos en estos años.

La consecuencia es que, pese al impacto deportivo y simbólico de la ruptura -Ferrero ha sido la figura clave en la explosión y consolidación de Alcaraz en la élite-, el caso sigue rodeado de opacidad.

Por un lado, el exentrenador ha hecho público que no fue una decisión suya y ha hablado de desacuerdos en el nuevo marco laboral. Por otro, la familia del tenista responde con una frase calculada que reivindica su derecho a guardar para sí los detalles.

A falta de explicaciones más extensas, el episodio refuerza la imagen de un entorno que prefiere gestionar las decisiones estratégicas lejos del foco, incluso cuando se trata de una de las asociaciones más exitosas y mediáticas del tenis reciente.