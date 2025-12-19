Toni Nadal descarta entrenar a Alcaraz tras su ruptura con Ferrero: "Con Rafa no cobraba y yo podía decirle lo que quisiera"

La inesperada separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero continúa generando debate y reacciones en el mundo del tenis. En las últimas horas, Feliciano López o Álex Corretja se habían pronunciado al respecto, mostrándose impactados por la noticia.

También lo hizo Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa Nadal, en Onda Cero. El balear volvió a hablar en 'El Larguero' de la Cadena SER para comparar la relación del tenista de El Palmar y su ya expreparador con el de su sobrino y él.

"Era muy exigente con mi sobrino cuando era joven, pero cuando creció le trasladé toda la responsabilidad a él. A partir de los 18 años, le dije que hiciese lo que quisiese. Si quería salir o no, era su problema. Dentro de la pista, yo ayudaba a Rafael. Fuera de la pista, es su decisión", explicó.

💸 🗣️ "Yo con Rafa tenía otra condición: NO cobraba, así que podía decir lo que quería" I Toni Nadal, en #ElLarguero



🤐 "Estuve con Auger-Aliassime y para nada le decía las mismas cosas que a mi sobrino"



😂 "Estuve tanto tiempo con Rafa porque le salía muy BARATO..." pic.twitter.com/viG1oapxeo — El Larguero (@ellarguero) December 18, 2025

No obstante, defendió el trabajo realizado por Juan Carlos Ferrero durante los siete años que ha estado con Alcaraz: "Actuaba correctamente. O bien estás en manos del jugador y no dices lo que consideras, o marcas una línea de exigencia. Yo a Rafael siempre le decía 'oye, tú haz lo que quieras; yo lo que no voy a hacer es reírte las gracias'".

Echando la vista atrás, Toni Nadal recordó cómo han cambiado las relaciones entre el entrenador y el jugador con respecto a su etapa junto con Rafa Nadal. "Ahora el jugador manda mucho más que antes. No sé qué es mejor, pero la situación es distinta".

"Creo que no es saludable si había problemas con su familia. Las relaciones en el mundo del tenis son difíciles porque el que paga, que es el jugador, normalmente paga para escuchar lo que quiere oír", agregó.

Además, explicó las diferencias entre su caso y el de Alcaraz-Ferrero. "Tenía otra condición porque yo no cobraba con Rafael, entonces podía opinar lo que quisiera. Al final, si se ha roto, es por alguna razón que desconozco".

"Yo nunca he cobrado por Rafa, pero me iba bien porque tenía negocios con mis hermanos... estuve tanto tiempo con él porque le salía muy barato. Les salía a buen precio. Rafa me decía que 'por lo que cobra mi tío, a ver a quién voy a encontrar'", expuso en el programa radiofónico.

Toni y Rafa Nadal, en Roland Garros 2017 Reuters

"No considero que la vida de un deportista debe ser diferente a la de otra persona. A veces exageramos las cosas, porque lo importante es lo que ocurre en las pistas. Si llega a las tres de la mañana es distinto, pero (Nadal) era lo suficientemente responsable como para no hacerlo. Estoy convencido de que Carlos también".

Cuestionado sobre la posibilidad de entrenar a Alcaraz, el balear señaló: "No creo que Alcaraz me ofrezca ser su entrenador, tiene buena gente a su alrededor".

"Supongo que su padre tomará un poco más las riendas y se involucrará más. Samuel (López) también es buen entrenador y le deseo que le vaya lo mejor posible a Juan Carlos. Con toda seguridad, a Carlos sí que le cobraría, pero tengo seguro que puede encontrar a gente mucho mejor que yo", aseguró.