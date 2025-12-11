Un tenista francés recibe una sanción histórica por amañar partidos: suspendido 20 años y con una multa de 59.507€
Quentin Folliot deberá devolver más de 37.000 euros y no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento autorizado por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).
A sus 26 años, Quentin Folliot ha protagonizado una de las mayores sanciones nunca antes vista en la historia del tenis. El francés ha sido suspendido por su vinculación con una red de amaño de partidos según la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).
La sanción prohíbe por completo al tenis parisino participar en torneos, entrenamientos como tampoco asistir a ver cualquier tipo de evento organizado o respaldado por la ATP, WTA, ITF, Wimbledon, la USTA, la Federación Francesa o cualquier otra entidad asociada durante los próximos 20 años.
Además, deberá pagar una multa de 59.507 euros y devolver ganancias por valor de más de 37.000€ tras haber cometido 27 violaciones del Programa de Anticorrupción en el Tenis.
La sanción a Folliot se debe a 30 cargos cometidos por el tenista en once partidos entre 2022 y 2024, y en los que Folliot compitió en ocho de ellos.
Según la ITIA, Folliot desempeñaba un papel central en una red de jugadores dedicados al amaño de partidos.
Entre las acusaciones se incluyen manipular resultados, aceptar pagos para no rendir al máximo, ofrecer dinero a otros tenistas para alterar marcadores, proporcionar información confidencial y destruir pruebas.
French tennis player Quentin Folliot has been suspended for 20 years following 27 breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.https://t.co/MqgnJkzYzE pic.twitter.com/gcnePIV3I9— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) December 11, 2025
Aunque varias de las acusaciones fueron finalmente retiradas durante el proceso, la ITIA determinó que el tenista francés actuó como "un engranaje dentro de una red criminal", agravado por su intento de entorpecer la investigación.
Folliot fue juzgado por un Funcionario de Audiencias de Anticorrupción el pasado mes de octubre, donde se admitieron 27 de los 30 cargos de los que se acusaba al tenista, determinado que Folliot era "pieza clave de este sindicato criminal, reclutando activamente a otros tenistas e intentando introducir la corrupción de forma más profunda en los circuitos profesionales".
Un castigo sin precedentes
Con esta sanción, Folliot pasa a ser el sexto jugador castigado en relación con la misma red, después de Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli.
La suspensión entró en vigor el 17 de mayo de 2024 y se extenderá hasta 2044, una penalización que en la práctica pone fin a su carrera deportiva, ya que no podrá competir de nuevo hasta los 46 años.