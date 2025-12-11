Garbiñe Muguruza codirigirá junto a Feliciano López el Mutua Madrid Open

A Muguruza le toca escalar: fuera de las 80 primeras tras caer a la primera en Australia Joel Carrett Efe/Epa

La extenista Garbiñe Muguruza asumirá, junto al también exjugador Feliciano López, la codirección del Mutua Madrid Open, torneo que celebrará su vigesimocuarta edición entre el 20 de abril y el 3 de mayo de 2026, según informó este jueves la organización del evento.

La nota oficial destacó que esta nueva fórmula de liderazgo compartido, inédita tanto en el circuito ATP como en el WTA, convierte al torneo madrileño en un referente mundial por su apuesta por la innovación, la diversidad en la gestión y una visión de futuro.

La incorporación de Muguruza, ex número uno del tenis femenino y doble campeona de Grand Slam -Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017-, subraya además el compromiso del Open con la igualdad de oportunidades en el deporte.

Welcome, Garbi!@GarbiMuguruza has been named co-director of the tournament, a position she will now share with @feliciano_lopez, thus establishing a shared leadership model that is unique in the world of tennis.@WTA | @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/C9guZotJMW — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) December 11, 2025

Nacida en Caracas en 1993, con nacionalidad española y venezolana, Muguruza -que anunció su retirada del tenis profesional en 2024- afronta esta nueva etapa junto a Feliciano López, quien se encuentra al frente del torneo desde 2019, año en que tomó el testigo del legendario Manolo Santana, fallecido dos años después.

"Es un enorme privilegio. El Mutua Madrid Open siempre ha sido sinónimo de innovación y progreso, y me emociona formar parte de un proyecto que continúa evolucionando y que no teme liderar los grandes cambios que necesita nuestro deporte", expresó la tenista en declaraciones facilitadas por el torneo.

La campeona de las WTA Finals de 2021 sostuvo que el torneo madrileño "es uno de los mejores del mundo, tanto por su impecable organización como por el trato que ofrece a los jugadores y por la experiencia extraordinaria que brinda al público".

Asimismo, añadió que le hace especial ilusión contribuir a un proyecto que impulsa la igualdad real entre hombres y mujeres, también en los puestos de responsabilidad y toma de decisiones.

De acuerdo con la información difundida por la organización, la propuesta de incorporar a Muguruza partió de su director ejecutivo, Gerard Tsobanian, quien quiso "dar un paso más con un modelo de dirección conjunta que refuerce la atención, el bienestar y las necesidades de los tenistas de ambos circuitos".

Muguruza, posando con el título de Wimbledon en el baile de campeones. Robert Martin Efe

Según explicó Tsobanian, "la llegada de Garbiñe no responde a una cuestión simbólica, sino a una decisión firme y meditada. Creemos que el liderazgo en el tenis debe construirse desde perspectivas diversas y complementarias, en igualdad de voz y de peso.

El Mutua Madrid Open, nacido en 2002 como un Masters 1000 bajo techo, se trasladó en 2009 a la Caja Mágica, donde comenzó a disputarse sobre tierra batida e integró el cuadro femenino.

Desde entonces, se ha consolidado como una de las citas más prestigiosas y esperadas del calendario internacional, situando a Madrid en el epicentro del tenis mundial.