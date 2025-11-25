Carlos Alcaraz (23) recibe la peor noticia y su 'pareja' dejará de ganar 570.000 €

Carlos Alcaraz ha recibido una noticia inesperada poco antes de su regreso a las pistas tras perderse la Copa Davis con España. Emma Raducanu, quien iba a ser su pareja de dobles en una exhibición en Estados Unidos los días 7 y 8 de diciembre, no podrá participar por lesión.

La tenista británica sufre un problema en el pie que hará que el murciano tenga que buscar una nueva compañera de viaje para esta próxima exhibición.

La baja de Emma Raducanu le va a costar caro. La campeona del US Open 2021 llevaba semanas arrastrando molestias en el pie derecho, y los médicos le han aconsejado detener su preparación para evitar agravar la lesión.

Este contratiempo le supondrá dejar de ingresar cerca de 570.000 euros, la increíble cantidad que iba a percibir por su participación en el evento estadounidense.

La exhibición prometía ser uno de los espectáculos más atractivos de diciembre, con Carlos Alcaraz y Emma Raducanu retomando la pareja de dobles mixtos que ya formaron en el US Open.

Alcaraz y Raducanu, una dupla con expectación

El posible dúo entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu había generado mucha curiosidad desde que se anunció. Ambos jóvenes tenistas comparten una historia paralela: irrumpieron en la élite del tenis casi al mismo tiempo y coincidieron en el US Open 2021, torneo en el que demostraron su talento ante los ojos del mundo.

Para esta exhibición, se esperaba ver mezclada la agresividad y precisión de Alcaraz con la técnica elegante de Raducanu. Sin embargo, la lesión de la británica ha puesto fin a esa expectativa y ha rebajado el 'morbo' del evento.

Jessica Pegula, el reemplazo

Para suplir la baja de Emma Raducanu la organización anunció la incorporación de Jessica Pegula, actual número 6 del ranking WTA. La estadounidense es una de las jugadoras más sólidas y regulares del circuito, lo que mantiene el nivel competitivo y mediático del torneo.

Pegula, conocida por su consistencia y potente servicio, compartirá pista por primera vez con Alcaraz. La química entre ambos será una incógnita, pero el público estadounidense acogerá con entusiasmo a su compatriota en reemplazo de Raducanu.

A pesar de la lesión en el pie, Emma Raducanu no hará una pausa total en su preparación. La jugadora británica seguirá entrenando en Barcelona, donde lleva varias semanas preparando la nueva temporada. Su objetivo es arrancar 2026 en plena forma y recuperar la consistencia que le llevó a ganar el US Open en 2021.

Carlos Alcaraz mantiene sus planes

En cuanto a Carlos Alcaraz, todo apunta a que sí disputará la exhibición. El número uno español ha tuvo que bajarse de la Copa Davis con España por un edema y busca cerrar el año con buenas sensaciones. Esta exhibición en Estados Unidos puede ser una buena forma de rodarse poco a poco y volver a coger sensaciones.

El tenista español quiere llegar al inicio de la temporada que viene en un estado de forma óptimo. Con Roland Garros, Wimbledon y US Open ya en su palmarés, el único Grand Slam que le falta por sumar a su palmarés es el Abierto de Australia.

De hecho, ya dijo recientemente que cambiaría la posibilidad de ganar dos grandes por el hecho de conseguir el Open de Australia.