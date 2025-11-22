Cuándo juega España la final de la Copa Davis: horario de todos los partidos, rival y formato

Pedro Martínez y Marcel Granollers celebran un punto en el partido de dobles ante Alemania. Reuters

Tras un recorrido duro y casi inverosímil, España continúa soñando despierta en la Copa Davis. Se medirá a Italia en la gran final, la undécima de su historia y la primera en seis años, desde aquel 2019 en el que la 'Armada' conquistó su última 'Ensaladera'.

Sin Carlos Alcaraz, en medio de la polémica que rodeó a Alejandro Davidovich y después de firmar la mayor remontada histórica en la fase de clasificación ante Dinamarca -salvando incluso una bola de partido-, el complicado trayecto del equipo español desemboca ahora en la final de Bolonia.

República Checa y Alemania fueron las víctimas que alimentaron la ilusión en otra jornada para enmarcar. Desde el épico 'tie-break' de Carreño en el primer enfrentamiento hasta la celebración del triunfo de Marcel Granollers y Pedro Martínez.

Otra vez, el destino de la 'Armada' quedó en sus manos, en el dobles. El orden de los factores no cambió el resultado. De la derrota de Carreño y victoria de Munar ante República Checa, se pasó a la victoria del asturiano y la derrota del balear ante Alemania. El partido decisivo, siempre el suyo.

Jaume Munar, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez. Los nombres propios de la Copa Davis que pelearán con la gran campeona, Italia, por la 'Ensaladera'.

De las 13 veces que se han enfrentado, España ganó en 6. La última de todas, en 2006, que coincide con el último duelo entre ambas. Fue en los octavos de final del Grupo Mundial, disputado en Cantabria, en la Real Sociedad de Tenis la Magdalena.

Marcel Granollers, Feliciano López, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Rafa Nadal y Emilio Sánchez Vicario, en la Copa Davis de 2019. RFET

Allí, Tommy Robredo, Rafa Nadal, Fernando Verdasco y David Ferrer, actual capitán de la 'Armada', colocaron el 4-1. En el combinado italiano militaba Filippo Volandri, actual capitán italiana, que ganó a Robredo y perdió ante Nadal.

La primera vez que se vieron las caras fue en 1932, también en octavos de final. La victoria más abultada fue un 5-0 de Italia en 1954. Es la undécima final de España en este torneo, la primera desde 2019, año en el que levantó su última y sexta 'Ensaladera'.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Davis?

La final de la Copa Davis entre España e Italia se disputa este domingo 23 de noviembre. La gran cita arrancará en Bolonia a las 15:00 horas, cuando Pablo Carreño se enfrentará a Matteo Berrettini en el primer partido individual.

Tras el asturiano, llegará el turno (no antes de las 17:00 horas) de Jaume Munar, que tratará de lograr en la final lo que no pudo hacer en las semifinales ante Zverev, que le venció por dos sets a cero (6-7 y 6-7).

Si no se ha decantado en los dos primeros partidos, la final se decidirá en el duelo de dobles, que no será antes de las 19:00 horas del domingo 23 de noviembre, donde el tenis español podría añadir una nueva ensaladera a su palmarés

¿Dónde se juega la final de la Copa Davis?

Esta final de la Copa Davis se disputa en Bolonia el domingo 23 de noviembre. Los partidos se disputan en el BolognaFiere Exhibition Centre, también referido como Bologna Fiere. Esta sede ha acogido todas las eliminatorias de cuartos de final, semifinales y también lo hará con la final del torneo.

En España, esta Final a 8 de la Copa Davis se podrá ver a través de Movistar. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura de todo lo que suceda en esta final en busca de la 'Ensaladera'.