El equipo español de Copa Davis se juega 1,60 millones de euros en su eliminatoria de semis frente a Alemania

Tocó sufrir, pero al final España consiguió el pase a la semifinal de la Copa Davis tras imponerse ante la República Checa (2-1). Pese a la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, el equipo capitaneado por David Ferrer se impuso gracias a la victoria de Jaume Munar y al decisivo triunfo de Marcel Granollers y Pedro Martínez en el partido de dobles.

Esta es la primera vez en seis años que España alcanza las semifinales de la Copa Davis, tras no disputar esta ronda desde 2019, cuando la selección española ganó el título en Madrid.

El equipo español se perfila como candidato sólido para conquistar su séptimo título en la competición, especialmente considerando que ya superó con solvencia la fase de grupos como líderes de su grupo en Valencia.

'La Armada' ya ha acumulado 1.481.003 euros por su participación en la fase de grupos como líder de su competición en Valencia, por llevarse la victoria en los cuartos de final ante la República Checa y por clasificarse a las semifinales.

Si España logra ganar la Copa Davis, el equipo campeón se llevará un premio de 2.541.099 euros, cantidad que se distribuirá entre los miembros de la selección según la normativa de la Federación Internacional de Tenis.

Marcel Granollers y Pedro Martínez, durante las Finales de la Copa Davis Reuters

Por su parte, el subcampeón recibirá 1.524.660 euros, mientras que los semifinalistas obtienen 1.016.440 euros y el simple hecho de clasificarse para las semifinales ya les ha garantizado 508.220 euros a cada equipo.

España se enfrentará en semifinales a Alemania, tras la dramática eliminatoria entre Argentina y Alemania que se resolvió en la madrugada del jueves tras un épico partido de dobles entre Kevin Krawietz y Tim Puetz contra Horacio Zeballos y Andrés Molteni, que finalizó 6-4, 4-6, 12-10 en el tie-break.

La Copa Davis se promociona como el "Mundial del tenis", aunque actualmente atraviesa un periodo de constante escrutinio. Con el objetivo de revitalizar el interés por el torneo, en 2018 la Federación Internacional de Tenis (ITF) cedió su organización a Kosmos, que propuso un formato totalmente innovador.

Mantener el atractivo

Sin embargo, el experimento no logró convencer y la empresa de Gerard Piqué, que contaba con la concesión por 25 años, decidió retirarse en enero de 2023.

Esto dejó al torneo en un estado de incertidumbre: con compromisos adquiridos pero sin sus promotores al frente. La ITF ya ha anunciado un cambio de formato previsto para 2025. Mientras tanto, y más allá de las polémicas, la Copa Davis sigue disputándose.

A pesar de estar en un claro 'impasse', los campeones de cada edición reciben la codiciada Ensaladera, el nombre de su país se incorpora al historial de la competición y, además, son premiados con una cuantiosa recompensa económica.