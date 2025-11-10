Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido: horario y rival en la segunda jornada de las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz encara su segundo compromiso en las ATP Finals 2025 este próximo martes 12 de noviembre en Turín, apenas 48 horas después de haber roto la maldición de los debuts con su victoria ante Alex de Miñaur.

El español, que busca su primer título de Maestro y consolidar el número uno mundial, se medirá al ganador del enfrentamiento entre Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, programado para este lunes a las 14:00 horas (horario español).

El partido del estadounidense y el italiano será determinante para conocer el rival del murciano en su segunda cita dentro del Grupo Jimmy Connors.

Fritz, sexto del ranking ATP, y Musetti, noveno, se enfrentan con un balance favorable al transalpino de tres victorias frente a dos derrotas en sus precedentes, aunque el norteamericano domina los duelos en pista cubierta con un triunfo sin derrotas.

El segundo encuentro de Alcaraz está previsto para la sesión diurna del martes, que tradicionalmente arranca a las 14:00 horas en el Inalpi Arena. El tenista de El Palmar llega con ventaja psicológica a este duelo: domina el cara a cara ante Fritz por cuatro victorias frente a una sola derrota, mientras que contra Musetti el registro es aún más contundente, con seis triunfos y apenas un revés.

La importancia del partido trasciende la simple clasificación a semifinales. Alcaraz necesita sumar tres victorias en este torneo para asegurar matemáticamente el número uno del ranking al final de la temporada, algo que depende únicamente de sí mismo.

Con el triunfo ante De Miñaur, el español ha dado el primer paso en esa dirección. "Prefiero a Lorenzo. No voy a mentir", declaró entre risas el murciano en rueda de prensa al ser preguntado sobre su preferencia entre enfrentarse a Musetti o Novak Djokovic, quien finalmente causó baja por lesión.

El debut de Alcaraz en estas ATP Finals marcó un punto de inflexión en su historial en el torneo. Por primera vez en tres participaciones, el español logró inaugurar su camino en Turín con una victoria, después de caer en 2023 ante Alexander Zverev y en 2024 frente a Casper Ruud.

Ante De Miñaur, el número uno de la Race logró imponerse por 7-6 (7-5) y 6-2 en un partido de menos a más que duró una hora y 40 minutos.

"Este torneo es uno de los mejores que tenemos en el circuito, sin duda", señaló Alcaraz tras su victoria. El español reconoció las dificultades del primer set, donde el australiano llegó a ponerse 5-3 arriba en el tie-break antes de que el murciano encadenara cuatro puntos consecutivos para cerrar la manga.

En el segundo set, Alcaraz elevó su nivel y aprovechó su efectividad con tres breaks convertidos de tres oportunidades.

Álex de Miñaur, durante el partido contra Alcaraz de las ATP Finals Reuters

La fase de grupos de estas ATP Finals sigue el sistema de todos contra todos, donde cada jugador disputa tres partidos. Los dos mejores de cada grupo acceden a semifinales.

Tras su debut victorioso, Alcaraz se sitúa como líder provisional del Grupo Jimmy Connors, aunque aún debe enfrentarse al vencedor del duelo Fritz-Musetti y posteriormente cerrar su participación en la fase de grupos el jueves 14 de noviembre ante el perdedor de ese mismo encuentro.

El mejor año de Alcaraz

El murciano llega a esta cita con credenciales inmejorables: es el jugador con más partidos ganados en la temporada (68), más títulos conquistados (ocho) y líder indiscutible de la Race.

Su palmarés en 2025 incluye dos Grand Slam (Roland Garros y US Open), tres Masters 1.000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati) y tres ATP 500 (Róterdam, Queen's y Tokio), conformando la mejor campaña de su carrera.

Su rival del martes, sea Fritz o Musetti, representará un nuevo escalón en su aspiración de unir su nombre a los únicos españoles que han conquistado las ATP Finals: Manuel Orantes en Houston 1976 y Álex Corretja en Hannover 1998.