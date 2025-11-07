Qué tenistas juegan las ATP Finals 2025: siete jugadores confirmados y una plaza todavía por decidir

La temporada 2025 de tenis llega a su fin y lo hace con la celebración en Turín de las ATP Finals. Un torneo que se disputa entre el 9 y 16 de noviembre y que contará con las ocho mejores raquetas del año.

Como no podía ser de otra manera, fruto de llegar como número 1 y ser el vigente campeón de la Copa de Maestros, Jannik Sinner volverá a ser el rival a batir. El italiano no está encuadrado en el mismo grupo que Alcaraz por lo que podría darse de nuevo otra final entre los dos tenistas dominadores de la actualidad.

Zverev, ganador en 2021, acude a la cita como tercer mejor posicionado en el ranking ATP; Fritz lo hace como cuarto y con la motivación de resarcirse de la final perdida en 2024; Djokovic llega como el cinco del mundo; Shelton se estrena en las ATP Final; y Alex de Miñaur querrá ganar su primer partido tras sus tres derrotas del curso pasado.

Hasta el momento, ellos siete son los participantes confirmados para el torneo, pero todavía queda una plaza libre: la correspondiente al número 8 del mundo y los únicos con opciones son Aliassime y Musetti.

De hecho, todo dependerá del desempeño del italiano en el ATP250 de Atenas. Necesita ganar el torneo para superar al canadiense en el ranking y está a tan solo dos pasos de lograrlo. Este viernes se mide a Korda en semifinales y en la final podría verse las caras con Djokovic, siempre y cuando el serbio gane a Hanfmann.

Los grupos

Aliassime o Musetti, quien acabe esta semana como octavo mejor jugador del mundo, estará encuadrado en el grupo Bjorn Borg: lo hará junto a Sinner, Shelton y Zverev.

Todos se medirán contra todos y lucharán por los dos puestos que dan acceso a las semifinales del torneo.

Mientras tanto, Carlos Alcaraz estará presente en el grupo Jimmy Connors. El español, que busca resarcirse en una competición donde nunca ha logrado grandes resultados, compartirá grupo con Djokovic, Fritz y De Miñaur.

Su duelo contra Sinner llegaría en semifinales o en la final. Todo dependerá de los resultados que obtengan y si no quedan en la misma posición del grupo.

Las ATP Finals servirán también para conocer quien finalizará el año como número 1 del mundo. Sinner ocupa ahora mismo el puesto más alto del ranking, pero todo puede cambiar en favor de Alcaraz.

Y es que el murciano tiene en su mano la opción de recuperarlo. Le basta con ganar tres partidos a lo largo del torneo (también le valen dos si uno es el triunfo en semifinales) para acabar el año en lo más alto del ranking. Si no lo consigue y queda eliminado antes de tiempo, Sinner cerraría el curso ocupando el trono si acaba levantando la copa.