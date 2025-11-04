Cuándo vuelve a jugar Carlos Alcaraz: fechas y rivales de las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz regresa a la competición en el Inalpi Arena de Turín para disputar las Nitto ATP Finals 2025, el torneo de maestros que aún no ha conquistado en su carrera.

El murciano, quien perdió el número 1 del ranking ATP esta semana tras la victoria de Jannik Sinner en París, llega a Italia con un objetivo doble: recuperar el liderazgo mundial y conquistar finalmente el título que se le resiste.

Las ATP Finals se celebrarán entre el 9 y 16 de noviembre en la ciudad italiana, con un formato de round robin donde ocho jugadores se dividen en dos grupos de cuatro.

La fase de grupos se disputará del 9 al 14 de noviembre con dos sesiones diarias, mientras que las semifinales serán el sábado 15 de noviembre y la final el domingo 16.

Alcaraz disputará su primer partido probablemente el lunes 10 de noviembre, aunque podría jugar el domingo 9 dependiendo del sorteo de horarios.

En la fase de grupos, cada jugador está garantizado tres encuentros contra sus compañeros de grupo, tras los cuales los dos mejores de cada grupo avanzan a semifinales.

El sorteo que definirá los grupos se realizará el jueves 6 de noviembre a las 12:00 horas en el Grattaciello Intesa Sanpaolo de Turín.

La estructura ya está predeterminada: Sinner será cabeza de serie número uno en el Grupo A, mientras que Alcaraz irá como cabeza de serie número dos al Grupo B. Este sistema garantiza que ambos españoles e italiano solo podrán enfrentarse en semifinales, si ambos avanzan.

Los posibles rivales de Alcaraz

Aunque el sorteo confirmará los enfrentamientos exactos, Alcaraz compartirá grupo con tres de estos siete jugadores ya clasificados: Alexander Zverev, Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, y uno entre Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti.

La octava plaza aún se define, con Auger-Aliassime con ventaja tras llegar a la final de París, pero Musetti sigue teniendo opciones si gana el torneo de Atenas.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, antes de su partido en el Six Kings Slam de Arabia Saudí Reuters

El regreso de Alcaraz a la competición es crucial para su lucha por recuperar el liderazgo mundial. Actualmente, Sinner le aventaja por 250 puntos (11.500 frente a 11.250), pero el italiano debe defender 1.500 puntos de su título invicto de 2024, mientras que Alcaraz solo defiende 200 puntos.

Los cálculos matemáticos favorecen al español: si suma tres victorias en fase de grupos, automáticamente recuperará el número uno independientemente del resultado de Sinner. Otras combinaciones también le permiten liderar: si Sinner no gana el torneo, Alcaraz asume el liderazgo, incluso sin jugar.

Si el italiano se alza con el título, Alcaraz necesitaría al menos haber ganado dos o tres partidos de grupo para mantener el número uno.

Preparación y descanso

A diferencia de otras temporadas, Alcaraz ha tenido una semana completa de descanso desde su eliminación temprana ante Cameron Norrie en París el 29 de octubre. El español viajó directamente a Turín, donde ya se encuentra entrenando en el Inalpi Arena para preparar su regreso.

Las ATP Finals representan la única corona de maestros que se escapa del palmarés de Alcaraz. Con cinco grandes títulos en 2025 (dos Grand Slam y tres Masters 1.000), el murciano busca cerrar una temporada extraordinaria con el título en Turín, aunque su prioridad inmediata es recuperar la posición de número uno del mundo.