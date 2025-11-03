Carlos Alcaraz y Sinner se enfrentarán en Corea del Sur a ocho días del Open de Australia

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han confirmado que se enfrentarán en un partido de exhibición en Seúl el próximo 10 de enero de 2026, escasos ocho días antes del inicio del Open de Australia.

El encuentro, denominado 'Hyundai Card Super Match', se disputará en el Incheon Inspire Arena de Corea del Sur y constituye el primer duelo garantizado entre los dos mejores tenistas del mundo en la próxima temporada.

El anuncio llegó de forma simultánea a través de las redes sociales de ambos jugadores el 21 de octubre, aunque la confirmación oficial de los organizadores se produjo este domingo. Ambos compartieron una imagen con sus firmas y el mensaje: "See you in Korea!" (¡Nos vemos en Corea!).

Esta exhibición forma parte de una larga tradición de encuentros de élite patrocinados por la empresa financiera surcoreana, que en el pasado ha albergado a legendarios como Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic.

La proximidad entre el partido de exhibición y el primer Grand Slam de la temporada ha generado debate en el circuito profesional. Alcaraz y Sinner tendrán apenas una semana para viajar desde Corea hasta Melbourne, atravesando múltiples zonas horarias y enfrentándose a un considerable desgaste físico.

Esta decisión resulta especialmente llamativa considerando que Sinner se bajó de las Finales de la Copa Davis argumentando necesidad de descanso.

El italiano explicó entonces: "He ganado dos veces la Copa Davis. Junto a mi equipo hemos decidido no jugarla porque la temporada a final de año es muy larga y necesito una semana libre extra para empezar a entrenar antes. El objetivo es volver a estar en forma en Australia".

Sinner celebra la victoria en la final del Masters 1.000 de París Reuters

Ni Alcaraz ni Sinner participarán en los torneos preparatorios previos a Australia (Brisbane, Hong Kong, Adelaida y Auckland), optando por utilizar esta exhibición como única competencia previa al Grand Slam.

Rivalidad sin precedentes

Alcaraz y Sinner protagonizan la rivalidad más relevante del tenis actual, heredando el legado del legendario Big Three. En partidos oficiales, Alcaraz lidera con 10 victorias por 5 de Sinner, pero en exhibiciones es Sinner quien domina con dos victorias, ambas en las finales del Six Kings Slam (2024 y 2025).

Durante 2025, ambos se han repartido los honores en cuatro encuentros finales de Grand Slam: Alcaraz ganó en Roland Garros tras una épica remontada y el US Open, mientras que Sinner se impuso en Wimbledon y en el Six Kings Slam de Riad, donde ganó 6 millones de dólares, la bolsa más grande jamás entregada en una exhibición.

Batalla por el número 1

Sinner ha recuperado recientemente la posición de número 1 mundial tras ganar el Masters 1.000 de París, arrebatándole el primer puesto a Alcaraz. Sin embargo, en las ATP Finals de Turín, será el murciano quien tendrá la oportunidad de asegurarse terminar el año como número 1 por segunda ocasión consecutiva.

El Open de Australia será el único Grand Slam en el que aún no se han enfrentado ambos tenistas, haciendo del torneo australiano una cita obligatoria para completar la trilogía de enfrentamientos en las competiciones más prestigiosas del calendario