Carlos Alcaraz se sobrepone y remonta a Ruud en el ATP 500 de Tokio para alcanzar su décima final de la temporada

Carlos Alcaraz avanza con firmeza hacia su octavo título del año. No importa quién tenga delante o cómo se desarrolle el partido. Al final, tras el último punto, el murciano siempre levanta el puño al cielo celebrando una nueva victoria.

Esta vez su víctima fue Ruud (3-6, 6-3, 6-4). Se vio obligado a remar contracorriente, pero reaccionó a tiempo y logró su triunfo número 66 del año, su mejor marca en sus seis campañas como profesional. Un triunfo que le sirvió para alcanzar la final del ATP 500 de Tokio.

Será la 10ª del año para el murciano. La primera llegó en Róterdam, la última el US Open, y entre medias otras siete en las que la balanza ha caído casi siempre de su lado. Y es que tan solo ha perdido la del ATP 500 de Barcelona contra Rune y la de Wimbledon ante Sinner.

Ahora, será Fritz su última piedra en el camino para llegar a la decena de trofeos. Un rival que hace apenas una semana le ganó sin demasiados apuros en la Laver Cup y que atraviesa además un buen estado de forma.

A remolque

Esta vez no fue tan fácil la tarea para Alcaraz. Volvió a desplegar un tenis soberbio, pero enfrente tuvo a un Ruud que vendió muy cara su piel en todo momento. De hecho, el noruego sorprendió al llevarse la primera manga de las semifinales.

La contienda comenzó igualada. El murciano, fiable al servicio, dispuso de cuatro bolas de rotura para dar un golpe sobre la mesa, pero no las pudo aprovechar y dio aire a un Ruud que sorprendió al español a las primeras de cambio y en un momento delicado.

Rompió su saque para poner el 3-5 en el marcador y no falló para precintar el primer set y dejar toda la presión en manos de Alcaraz. Tocaba remar contracorriente y sacar sus mejores armas para darle la vuelta a una situación delicada.

Y lo hizo. Se puso el mono de trabajo, firmó un break a las primeras de cambio para poner el 2-0 y avanzó sin complicaciones hacia el set. Poco pudo hacer Ruud al resto a partir de ahí. Se llevó dos juegos en blanco y tan solo logró hacerle un punto al de El Palmar.

Alcaraz saluda a Ruud tras ganarle en el ATP 500 de Tokio. REUTERS

Llegó la hora de la verdad. Ambos subieron su nivel y el noruego pudo dar la campanada en el cuarto juego. Se puso 15-40, pero no lo aprovechó. Y si no matas a Alcaraz, lo acaba haciendo él. Y así fue. Break del murciano en el quinto para ponerse 3-2 y allanar su camino a la final.

Lo logró sin demasiadas dificultades. No dio opción a la sorpresa y celebró con rabia el último punto. Este martes jugará una nueva final, la décima esta temporada, en la que deberá superar a Taylor Fritz, su verdugo en la Laver.