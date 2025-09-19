Carlos Alcaraz, sin descanso: en busca de un nuevo récord en la Laver Cup dentro de una agenda intensa hasta final de año

Después del subidón que le produjo la victoria ante Jannik Sinner en la final del US Open el pasado 8 de septiembre, Carlos Alcaraz aterriza de nuevo en Estados Unidos para disputar la Laver Cup y con el convencimiento de seguir sumando victorias en un año que está siendo estratosférico.

La temporada pasada, en su primera participación, ya se convirtió en el tenista con mayor puntuación individual en una edición (con ocho puntos), mejorando así a Roger Federer en 2017. A pesar de la dificultad, todavía tiene margen de mejora y en San Francisco quiere mejorar sus números.

Tras la derrota con Zverev en el primer partido de dobles ante Taylor Fritz y Ben Shelton, él solo dio la vuelta a la competición: ganó dos partidos individuales y uno de dobles, fundamentales para la remontada.

En su mano está alcanzar la puntuación perfecta si consigue llevarse la victoria en el punto de dobles que le faltó el año pasado, lo que sería superar un récord histórico que él mismo posee a raíz de su actuación la pasada temporada en la edición celebrada en Berlín.

Ahora el español llega con la etiqueta del gran favorito. Es el líder de un equipo formado por Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensík y Flavio Cobolli, aunque la batería está empezando a caer de forma alarmante ante la exigencia de un calendario que no perdona.

Y es que a pesar de no haber disputado la fase previa a las finales de la Copa Davis, el español jugará la Laver Cup cuando no habrán pasado ni dos semanas de la victoria en el US Open, un triunfo que le catapultó a ser el nuevo número uno del ranking ATP.

A cuatro del récord

Después de unos días de descanso volvió a los entrenamientos en las pistas 'indoor' de su academia y el martes ya aterrizó en San Francisco para empezar la adaptación de cara a los primeros partidos que tendrán lugar en la noche del viernes.

Carlitos se va a tomar muy en serio un torneo que a pesar de que no deja de ser de exhibición, reparte un importante premio económico y es oficial en los criterios de la ATP, es por ello que permite su disputa en tres días consecutivos.

Carlos Alcaraz, durante la final del US Open contra Sinner. REUTERS

El tenista de El Palmar, con 61 partidos ganados, está a tan solo cuatro triunfos de igualar su mejor marca personal, que son los 65 triunfos logrados en 2023. Podría quedarse a dos si decanta a su favor los dos individuales en los que podría estar en liza del viernes al domingo.

En términos económicos, cada jugador se lleva una cuantía acorde a su ranking por jugar, además de un premio de 170.000 euros por ganar el torneo. No obstante, el equipo perdedor no se lleva nada más allá de lo que ganan los tenistas de forma individual solo por participar.

Alcaraz previsiblemente debutará este viernes jugando el dobles junto a Zverev, mientras que su partido estrella seguramente sea el sábado contra Joao Fonseca.

El brasileño es la gran promesa de la ATP y es el protegido de Federer, al representarle la marca de ropa del suizo, por lo que esta Laver Cup es la ocasión perfecta para que se produzca el enfrentamiento entre ellos dos.

Para lo que queda de año, Alcaraz ha optado por afinar su puesta a punto bajo techo, sobre todo de cara a escenarios que se disputan en pista cubierta como la propia Laver Cup, el Masters 1000 de París-Bercy, los cuartos de final de la Copa Davis, en los que España se mide a República Checa, y las Nitto ATP Finals de Turín de finales de año.

A pesar de contar con un título este año en 'indoor', el que logró en Rotterdam a principios de febrero, el murciano quiere mejorar su rendimiento en dicha superficie.

Alcaraz celebra un juego durante la final del US Open. Reuters

Este torneo aparece como el primer reto para Carlos Alcaraz antes de encarar el último trimestre de una temporada que, ocurra lo que ocurra, quedará enmarcada como una de las más brillantes del joven prodigio de El Palmar, en la que volvió a ponerse la corona de mejor tenista del planeta tierra.