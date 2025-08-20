El gesto de Alcaraz con Sinner que no gustó nada a una leyenda del tenis: "El único error que cometió en la semana fue..."

La final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner generó una enorme expectación, enfrentando al número uno y al número dos del mundo en una rivalidad que dominó la temporada.

Sin embargo, el desenlace fue inesperado. Sinner se vio obligado a retirarse cuando apenas se habían disputado veinte minutos y el marcador registraba un contundente 0-5 a favor de Alcaraz.

Desde los primeros intercambios, Sinner mostró claros signos de malestar físico, con movimientos lentos y gestos de incomodidad.

Más tarde se supo que sufría mareos y fiebre, posiblemente agravados por las altas temperaturas y el desgaste acumulado en los torneos recientes. Tras dialogar con los médicos, el italiano anunció su retirada, ante la sorpresa de los miles de espectadores presentes y la tristeza de su rival.

Carlos Alcaraz, lejos de celebrar efusivamente, mostró su lado más deportivo al consolar a Sinner en la pista y escribirle un mensaje de apoyo en las cámaras. “A nadie le gusta ganar así”, puso el murciano.

Las críticas

Sin embargo, este gesto de Alcaraz con Sinner fue criticado por el estadounidense Andy Roddick en su podcast ‘Served with Andy Roddick’. “El único error que Carlos cometió en toda la semana fue su proximidad con Sinner una vez que sabíamos que Sinner no estaba bien", dijo el estadounidense.

"Quizás fuese un día, no importa. No hubo abrazos en la red, son dos tenistas clásicos y me encanta”, añadió Roddick.

Roddick argumenta que Alcaraz no debería haber saludado a Sinner si se encontraba malo para evitar un contagio antes del US Open. "Si yo fuera el entrenador de Alcaraz le habría dicho ‘¡Vete! No te acerques a él, no mires si está bien. Evita la foto. No te acerques a él. ¡Carlos, aléjate de él si está enfermo!".

Del mismo modo, Roddick espera que Sinner tenga una rápida recuperación de sus problemas de salud antes del US Open... ya que de lo contrario tendría una preparación física difícil para el torneo. “Esperemos que Sinner esté sano para el US Open. Si tiene un virus que le dure cuatro o cinco días... no me gustaría decirlo, pero será muy difícil su preparación física”.