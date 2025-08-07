⁠Emma Raducanu ficha a un entrenador de Rafa Nadal para tratar de asaltar el US Open

La joven tenista británica Emma Raducanu ha anunciado la incorporación de Francis Roig, exentrenador de Rafa Nadal, a su equipo a tiempo completo. La noticia coincide con su preparación para el último Grand Slam de la temporada, el US Open

Raducanu, de 22 años, declaró estar “emocionada” de trabajar junto a un técnico de la talla de Roig, conocido por su experiencia acumulada durante más de quince años en el equipo de Nadal y sus 22 títulos de Grand Slam.

Hasta ahora, la británica había colaborado de modo informal con el inglés Mark Petchey desde marzo, pero los compromisos televisivos de Petchey impedían un vínculo permanente y completo en su equipo de trabajo.

La tenista se medirá esta semana en el torneo de Cincinnati al vencedor del duelo entre su compatriota Katie Boulter y la serbia Olga Danilovic, tras quedar exenta de jugar en la primera ronda.

Roig se une a Raducanu en este WTA 1.000 en Ohio, evento previo al US Open que comienza en Nueva York el 24 de agosto y que definirá las sensaciones de la jugadora antes de su defensa de título.

"Obviamente tiene mucha experiencia y estoy muy emocionada de seguir trabajando con él y tenerlo a mi lado", afirmó la británica en una entrevista con Sky Sports, manteniendo intactas sus propias palabras.

La fase de preparación incluyó unos cuartos de final en el Washington Open en julio, donde cayó ante la rusa Anna Kalinskaya por 6-4 y 6-3, y una tercera ronda en el Canadian Open.

Francis Roig junto a Rafa Nadal en Roland Garros

En Toronto, Raducanu sufrió una contundente derrota frente a la número siete del mundo, la estadounidense Amanda Anisimova, que se impuso 6-2 y 6-1, dejando huecos claros de mejora en su servicio y juego de fondo.

La ganadora del US Open de 2021 como jugadora de la fase previa confía en que Roig la ayudará a pulir la calidad de sus tiros y a elevar su rendimiento contra las rivales de mayor nivel.

"Estoy trabajando en la calidad de mis tiros para mejorar", explicó Raducanu, y añadió: "Creo que contra las mejores, eso es lo que necesita: necesita mejorar".

Los constantes cambios en su equipo técnico, sin un entrenador fijo desde que Nick Cavaday se retiró por motivos de salud en enero, han generado dudas sobre su estabilidad.

Anteriormente, la británica ha trabajado con entrenadores como Nigel Sears, Andrew Richardson, quien la guió en 2021, y figuras como Torben Beltz, Dmitry Tursunov y Sebastian Sachs.

Aunque a principios de año cerró un breve contrato con Vladimir Platenik, fue con Petchey con quien vio progresos: octavos en Miami, cuarta ronda en Roma y cuartos en Queen’s.