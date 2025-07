Serena Williams, ex tenista, habla abiertamente sobre su cuerpo: "Quiero que otras mujeres sepan: no están solas"

Serena Williams ha vuelto a alzar la voz, pero esta vez fuera de las pistas. La campeona de 23 títulos de Grand Slam se ha sincerado sobre los retos que ha vivido con su salud, especialmente durante y después del embarazo, y lanza un poderoso mensaje dirigido a millones de mujeres: "No están solas".

En una entrevista exclusiva con People, la ex tenista explica que su motivación actual es ayudar a otras mujeres a priorizar su bienestar.

"Tu cuerpo siempre te está hablando. Escúchalo. Confía en él", afirma con determinación. Esta filosofía ha sido el motor que la llevó a unirse como asesora de salud femenina a Ritual, una reconocida marca de suplementos.

La relación de Serena con su salud no ha sido sencilla. En 2017, tras dar a luz a su hija Alexis Olympia mediante cesárea de urgencia, sufrió una embolia pulmonar que casi le cuesta la vida. Su instinto la salvó.

"Después de dar a luz, sabía que algo no estaba bien, pero tuve que luchar para que me creyeran", recuerda. Esa experiencia, que describió por primera vez en una entrevista con Vogue en 2018, fue un punto de inflexión.

"No todas las mujeres tienen la oportunidad de ser escuchadas. Yo sí la tuve, pero sé que muchas no", declara ahora, visibilizando una realidad médica que afecta especialmente a mujeres, y con más crudeza aún a mujeres negras como ella.

A sus 42 años, Serena ha convertido su propia historia en una causa. "He pasado toda mi vida aprendiendo sobre mi cuerpo: en la pista, en el embarazo, en la recuperación. Y aún así, he tenido que pelear para que me escuchen cuando algo no iba bien", explica.

Serena Williams se despide del US Open 2022 Reuters

Esta vivencia personal da forma a su papel como asesora de Ritual, donde no solo presta su imagen, sino que participa activamente en el desarrollo de productos y comparte su visión con la comunidad.

Uno de los aspectos que más enfatiza es el falso mito de que las mujeres deben aguantar el dolor, el cansancio o la incomodidad como parte normal de la vida.

"He estado ahí. Incluso sabiendo tanto sobre mi cuerpo, ha habido momentos en los que no me sentía bien y no encontraba respuestas. Merecemos algo mejor", afirma con contundencia.

Serena también piensa en el futuro de sus hijas, Olympia y Adira. Con apenas siete y un año respectivamente, ya está transmitiéndoles un enfoque positivo y respetuoso hacia su cuerpo.

"Quiero que se sientan fuertes y seguras en sus cuerpos desde pequeñas. Hablamos de cómo se sienten, no de cómo se ven. La salud no es igual para todas, y quiero que se sientan empoderadas para escucharse a sí mismas", explica.

En sus redes sociales, Williams ha compartido con frecuencia rutinas de ejercicio, fotos en el gimnasio y momentos en familia, reflejando ese estilo de vida activo y consciente que ahora también promueve desde su nuevo rol.

Confianza y apoyo

Su objetivo, dice, es ayudar a normalizar la idea de escuchar al propio cuerpo, preguntar cuando algo no cuadra, leer etiquetas y no temer expresar dudas, ya sea ante un médico o ante cualquier producto.

"Quiero ayudar a las mujeres a tener las herramientas y la confianza que merecen", afirma. Y eso incluye también dar visibilidad a los productos que ella misma utiliza, como los multivitamínicos que forman parte de su rutina diaria.

"Recuerdo haber probado Ritual hace años porque realmente lo necesitaba. Y ahora puedo ayudar a darle forma a su futuro", comparte.

Ritual, la marca con la que ahora colabora Serena, fue fundada en 2015 y se ha consolidado como una referencia en el sector del bienestar gracias a sus suplementos transparentes, limpios y científicamente respaldados.

Entre sus productos más destacados se encuentran multivitamínicos específicos para mujeres según su edad, fórmulas prenatales, y suplementos con nutrientes clave, todos libres de aditivos artificiales.

La empresa alcanzó los 250 millones de dólares en ingresos brutos en 2024, y recientemente amplió su presencia en tiendas físicas como Ulta Beauty.

La alianza con Williams busca amplificar su impacto, incluyendo una selección de productos llamada "Los favoritos de Serena" y múltiples acciones conjuntas durante el año.

La fundadora y CEO de Ritual, Katerina Schneider, ha subrayado el valor de tener a Serena como socia.

"Es una inspiración no solo como la mejor atleta de todos los tiempos, sino también como madre poderosa, defensora y voz para mujeres en todo el mundo".

El mensaje de Serena, al final, trasciende lo comercial. Reclama un derecho básico: ser escuchadas. Y recuerda que, como tantas mujeres, ella también ha sentido miedo, confusión e incomprensión. Por eso insiste.

"No tengas miedo de preguntar qué significa algo, por qué importa, qué le hace a tu cuerpo. Así es como mantienes el control".

Con su voz y su experiencia, Serena Williams ha convertido su trayectoria personal en una plataforma para el cambio, con la misma fuerza con la que alguna vez dominó la pista de tenis.

Ahora, su nueva misión es aún más universal: defender la salud, la autonomía y el bienestar de todas las mujeres.