La pregunta que descolocó a Carlos Alcaraz tras perder la final de Wimbledon y que provocó las risas en la grada

Carlos Alcaraz no pudo defender con éxito su corona en Wimbledon. Tras dos títulos consecutivos, el murciano cedió en la final ante un Jannik Sinner imperial por 6-4, 4-6, 4-6 y 4-6.

Pero más allá del resultado, lo que marcó el momento posterior al partido fue una pregunta inesperada que provocó tanto desconcierto en el jugador como risas entre los espectadores presentes en la pista central del All England Club.

La escena se produjo instantes después de la entrega de trofeos, durante la tradicional entrevista a pie de pista. La extenista británica Annabel Croft, encargada de la conversación, sorprendió a todos -incluido el propio Alcaraz- cuando, tras felicitarlo por su esfuerzo, le preguntó si volvería al torneo.

El tono de la pregunta dejó en el aire si se refería a regresar a Wimbledon en general o si insinuaba que el español podía estar pensando en no volver.

El gesto de Alcaraz fue elocuente. Hizo un gesto de extrañeza, incluso repitió la pregunta mentalmente como intentando procesarla, antes de responder con una sonrisa: "Absolutely".

La grada rompió en carcajadas, contagiada por la reacción del jugador, que poco después aclaró: "Por supuesto que voy a volver. Como he dicho muchas veces, Wimbledon es uno de los torneos más bonitos, si no el más bonito que tenemos en el circuito".

El español aprovechó para reiterar su amor por el torneo londinense: "Me siento como en casa cada vez que vengo aquí, es una pista preciosa. Me encanta jugar aquí, me encanta jugar para todos ustedes. El ambiente es una locura cada vez que juego en esta pista. Solo puedo dar las gracias y voy a volver seguro".

El reconocimiento a Sinner

Más allá de la anécdota, Alcaraz demostró su madurez deportiva en una jornada difícil. En rueda de prensa, destacó la calidad de su rival: "Tengo que felicitar a Jannik una vez más. Ha sido más que merecido. Ha hecho dos semanas increíbles aquí en Londres".

Añadió que había sido una experiencia "dura" perder una final, pero también motivo de orgullo: "Estoy orgulloso de lo que he hecho estas cuatro semanas. Perder siempre duele, pero también forma a un gran campeón".

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, tras la final de Wimbledon 2025 Reuters

Sobre los aspectos técnicos del partido, reconoció fallos con el segundo saque y admitió que Sinner fue superior desde el fondo de la pista.

Sin embargo, negó haber tenido problemas físicos: "No me sorprendió su nivel, porque sé que es un gran jugador. Sabía que iba a aprender de París y que hoy no cometería los mismos errores".

Temporada exigente

Alcaraz también explicó que esta derrota no le afectó emocionalmente como otras: "Es diferente a lo de París. Allí me sentí mal anímicamente. Hoy, en cambio, acepto lo que ha llegado como ha llegado. Estoy orgulloso de haber llegado a una final de Grand Slam".

Además, señaló que se lleva "cosas que mejorar" y que esta vez sí se planteaba apuntarlas para evolucionar.

Felipe VI, en el palco de Wimbledon Reuters

También hubo espacio para agradecer a su entorno y especialmente al rey Felipe VI, presente en el palco: "Es un honor tenerle aquí. Gracias por venir", declaró el tenista visiblemente emocionado.

Carlos Alcaraz cerró su intervención con una reflexión que alimenta la narrativa del tenis moderno: la rivalidad con Jannik Sinner.

"Nuestra rivalidad es buena para el tenis. Cuando jugamos el nivel es altísimo. No hay ningún otro duelo que iguale esto. Y va a ser cada vez mejor. Yo voy a dar el 100 % y voy a mejorar para poder ganarle".

Pese a la derrota, el murciano salió de Wimbledon entre aplausos, sonrisas y una convicción firme: volverá más fuerte y con la ambición intacta de seguir haciendo historia en el templo del tenis.